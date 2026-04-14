Nghệ An: Siết quản lý bếp ăn bán trú, bảo đảm quy trình từ “gốc” đến “ngọn”

Dù mang lại nhiều lợi ích trong việc hỗ trợ phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục, công tác tổ chức bán trú tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất và quy trình giám sát.

Trong bối cảnh nhiều trường phải duy trì hình thức suất ăn sẵn “cơm hộp” từ bên ngoài, việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến khâu phân phối được xác định là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đủ dinh dưỡng và an toàn.

Nỗi lo "bữa cơm hộp" lưu động

Thực tế tại tỉnh Nghệ An cho thấy, nhu cầu cho con em ăn bán trú tại trường ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các khu vực đô thị hoặc địa phương có đông phụ huynh đi làm xa.

Tuy nhiên, năng lực đáp ứng của cơ sở hạ tầng giáo dục vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển này.

Trường Tiểu học Quỳnh Lập B, phường Tân Mai hiện có gần 300 học sinh theo học bán trú. Dù số lượng học sinh có nhu cầu ngày một lớn, nhà trường vẫn chưa thể tổ chức nấu ăn tại chỗ do thiếu kinh phí xây dựng nhà bếp và trang thiết bị phục vụ.

Giải pháp hiện nay là ký hợp đồng với đơn vị cung ứng suất ăn sẵn với giá 25.000 đồng/suất. Thầy Bùi Văn Việt, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Hàng ngày, các suất ăn được vận chuyển đến trường dưới dạng cơm hộp trước giờ tan học khoảng 30 phút để phân phát về từng lớp. Tuy nhiên, nếu được nấu trực tiếp tại chỗ, bữa ăn của học trò sẽ nóng sốt hơn và chi phí cũng sẽ được tối ưu hơn. Chúng tôi đã đề nghị đơn vị cung ứng xem xét đầu tư nhà bếp ngay tại trường để có thể mở rộng số lượng học sinh tham gia."

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai, phường Trường Vinh, nơi có hơn một nửa học sinh ăn bán trú nhưng vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị cung ứng bên ngoài.

Việc sử dụng suất ăn sẵn (cơm hộp) được coi là giải pháp tình thế giúp giảm áp lực nhân lực và đầu tư ban đầu cho nhà trường, song cũng đặt ra những thách thức lớn về việc kiểm soát chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển.

Giám sát và minh bạch hóa nguồn cung

Để giải quyết những rủi ro từ việc phụ thuộc vào đơn vị cung ứng bên ngoài, nhiều trường học tại Nghệ An đã chủ động xây dựng các cơ chế giám sát chặt chẽ với sự tham gia trực tiếp của phụ huynh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại Trường Mầm non Bến Thủy, phường Trường Vinh, có hơn 400 học sinh và 100% đều ăn bán trú ở trường, việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh luôn được chú trọng. Dù diện tích khu vực bếp nấu còn chật hẹp, trường đã nỗ lực trang bị hệ thống inox, tủ sấy bát đũa và máy sấy khăn để đảm bảo vệ sinh.

Cô Trần Thị Thái, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định an toàn thực phẩm là ưu tiên số một của nhà trường, trường hiện ký kết với hơn 10 đơn vị cung ứng và yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý và tuân thủ nghiêm quy trình “bếp một chiều”, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

Đáng chú ý, tính minh bạch được thể hiện thông qua sự phối hợp với gia đình học sinh. Thầy Phan Bá Đồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương cho biết: "Mỗi ngày, khi đơn vị giao thực phẩm, ngoài bộ phận chuyên môn của trường, mỗi lớp sẽ cử một phụ huynh cùng đồng hành kiểm tra. Cách làm này buộc đơn vị cung ứng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì luôn có sự giám sát trực tiếp từ người dân."

Tại Trường Mầm non Nghi Thủy, phường Cửa Lò, cô Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường thực hiện “3 công khai” gồm: Công khai thực đơn bán trú, công khai bữa ăn hàng ngày và công khai các đơn vị cung ứng sản phẩm, qua đó tăng cường giám sát xã hội đối với chất lượng bữa ăn.

Điều may mắn, trường đóng ở vùng biển nên nguồn thực phẩm thường dồi dào và tươi ngon.Ngoài trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung ứng sản phẩm và giám sát của phụ huynh, vai trò của chính quyền địa phương trong việc giám sát cũng hết sức quan trọng.

Bà Hoàng Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Trường Vinh cho biết: "Chúng tôi đã thành lập các đoàn thanh tra để kiểm tra việc tổ chức bán trú, thu chi tài chính, điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường. Với những tồn tại, hạn chế, chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường khắc phục và phường sẽ tái kiểm tra để đảm bảo không có sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện."

Ngày 9/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiểm soát chặt chẽ quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông tin trước những diễn biến phức tạp về an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chấn chỉnh hoạt động của các bếp ăn tập thể và đơn vị cung ứng suất ăn. Sở cũng yêu cầu các trường công khai đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú để phụ huynh giám sát.

Các cơ sở giáo dục chỉ được sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, đầy đủ hợp đồng và chứng từ theo quy định. "Toàn bộ quy trình từ giao nhận, sơ chế, chế biến đến bảo quản thực phẩm phải được kiểm soát nghiêm ngặt; đồng thời thực hiện đầy đủ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Các bếp ăn tập thể phải đảm bảo chỉ sử dụng thức ăn đã nấu chín, nước đã đun sôi."

Đặc biệt, ngành Giáo dục nghiêm cấm các trường hợp ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không đáp ứng quy định hiện hành.

Mới đây, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc đảm bảo an toàn cho bữa ăn bán trú không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà cần sự chung tay đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc đầu tư hạ tầng./.

