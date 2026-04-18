Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII - năm 2026 vừa diễn ra sáng nay (18/4), tại Hà Nội.

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày mai, 19/4, dự kiến thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi, khoảng 50 doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, cố vấn tham gia các hoạt động chuyên môn và kết nối.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có hoạt động tư vấn chuyên sâu và kết nối đầu tư giữa đội dự thi/dự án học sinh, sinh viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia/cố vấn; vòng chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII; hội nghị tuyên truyền, phổ biến và phát động triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”; diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên “Khởi nghiệp từ trường học giai đoạn 2026-2035: Cơ hội - nguồn lực - hành động”.

Tại ngày hội, 135 dự án tiêu biểu nhất trong số gần 900 dự án tham gia Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII đã có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Tại mỗi gian hàng, các em học sinh, sinh viên tự tin chia sẻ thông tin về dự án đồng thời được các chuyên gia, doanh nghiệp, ban tổ chức tư vấn, hoàn thiện quy trình. Theo đó, ngày hội thực sự là nơi hội tụ của trí tuệ, của khát vọng và của tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

Vì vậy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ chiến lược quốc gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuẩn bị lực lượng doanh nhân trẻ, nhân lực sáng tạo cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, trong gần 8 năm qua, việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và tư duy về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên có chuyển biến rõ nét. Đề án đã giúp ươm tạo thành công khoảng 300 doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nguồn, trong đó có nhiều dự án gọi vốn thành công, từng bước tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế như tại một số nơi, hoạt động khởi nghiệp còn mang tính phong trào; sản phẩm chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường; cơ chế, chính sách hỗ trợ còn thiếu đồng bộ; kết nối nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong nhiều trường hợp hiệu quả chưa cao.

Các em học sinh giới thiệu dự án tại ngày hội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Để khắc phục các hạn chế này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 về Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 05/4/2026 về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Phó Thủ tướng, các quyết sách này khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành một động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Để triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo chủ yếu; xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, tạo điều kiện để các ý tưởng được thử nghiệm, phát triển đến cùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò cầu nối đưa tri thức trong nhà trường ra thị trường, biến ý tưởng của học, sinh viên thành sản phẩm. Các bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như giao nhiệm vụ để học sinh, sinh viên tham gia giải quyết các bài toán của ngành, địa phương; phát hiện và khuyến khích các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay…

Nhấn mạnh Ngày hội là cơ hội để các em thể hiện trí tuệ, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng cuộc thi mà là quá trình các em học sinh, sinh viên được trưởng thành, tích lũy tri thức, khẳng định bản thân, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến cho đất nước./.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới; ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.

