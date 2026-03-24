Xã hội

Giáo dục

Đến năm 2030, phấn đấu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp

Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035 nhằm thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển bản sắc Việt Nam trong giáo dục.

info-hoc-sinh-khoi-nghiep.jpg

Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” đặt mục tiêu chung là hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; lan tỏa tinh thần và khát vọng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp có giá trị, mang bản sắc Việt Nam.

Chương trình cũng nhằm mục tiêu tạo điều kiện để người học phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực làm chủ tri thức và công nghệ; khuyến khích tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tri thức và phát triển bền vững.../.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tân đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy. (Ảnh: NVCC)

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. 

Học sinh tự dẫn chương trình trong cuộc thi Học sinh thanh lịch năm 2026 tại Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)

Trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội "Tiến bước lên Đoàn"

Loạt sự kiện đáng chú ý của Trường THCS Ngô Sĩ Liên bao gồm Liên hoan Trò chơi dân gian, tổ chức các trại trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè", tổ chức hội thi Học sinh thanh lịch của trường bên cạnh những hoạt động khác như lễ kết nạp Đoàn viên và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.