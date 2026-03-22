Hơn 20.000 thí sinh tham gia Kỳ thi HSA đợt 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong hai ngày 21-22/3, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công đợt 2 Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 với quy mô lớn, thu hút 20.465 thí sinh tham dự tại 13 điểm thi trên toàn quốc.

Thí sinh có điểm thi cao nhất trong đợt thi HSA lần này đạt 129 điểm, thí sinh thấp nhất đạt 30 điểm. Kết quả này cho thấy đề thi có tính phân hóa tốt, đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực thí sinh ở nhiều mức độ khác nhau.

Chia sẻ về công tác tổ chức kỳ thi năm nay, Tiến sỹ Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết năm 2026, Kỳ thi đánh giá năng lực HSA dự kiến phục vụ khoảng 120.000 thí sinh, tăng khoảng 30% so với năm 2025. Riêng đợt 2 đã có hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi, thể hiện sức hút ngày càng lớn của kỳ thi đối với thí sinh trên cả nước.

Quan điểm xuyên suốt của Đại học Quốc gia Hà Nội khi tổ chức kỳ thi là đảm bảo một kỳ thi an toàn, chính xác, công bằng và minh bạch.

Toàn bộ quy trình tổ chức thi, từ đăng ký, xây dựng đề thi đến coi thi và chấm thi đều được chuẩn hóa, giám sát chặt chẽ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính khách quan.

Tiến sỹ Vương Thị Phương Thảo chia sẻ: Một trong những điểm mới nổi bật của kỳ thi năm nay là việc cải tiến toàn diện hệ thống đăng ký dự thi. Thí sinh sử dụng căn cước công dân gắn chip để quét mã QR khi đăng ký, giúp hệ thống tự động cập nhật chính xác thông tin cá nhân. Nhờ đó, tình trạng đăng ký sai thông tin hoặc tạo tài khoản ảo gần như được loại bỏ hoàn toàn.

Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy của dữ liệu thí sinh.

Bên cạnh đó, Viện Đào tạo số và Khảo thí đã tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống kỹ thuật, góp phần xử lý hiệu quả tình trạng quá tải khi có nhiều thí sinh truy cập đăng ký cùng lúc. Nhờ đó, quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi, ổn định, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức trên máy tính với cấu trúc gồm 3 phần: Toán học và Xử lý số liệu (tư duy định lượng), Văn học-Ngôn ngữ (tư duy định tính) và Khoa học hoặc Tiếng Anh (phần tự chọn). Tổng điểm tối đa là 150, thời gian làm bài 195 phút.

Cấu trúc đề thi được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường các câu hỏi mang tính ứng dụng, nhằm đánh giá toàn diện năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của thí sinh.

Đề thi được xây dựng theo quy trình nghiêm ngặt, gồm nhiều bước như biên soạn câu hỏi thô, thử nghiệm, phân tích, đánh giá và sàng lọc. Chỉ những câu hỏi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về độ khó, độ phân biệt và tính khoa học mới được đưa vào ngân hàng đề thi chính thức. Nhờ đó, đề thi không chỉ đảm bảo độ tin cậy mà còn hạn chế tối đa tình trạng học tủ, học vẹt.

Từ góc độ thí sinh, nhiều em nhận định đề thi năm nay có độ phân hóa rõ rệt. Phần Toán học và Xử lý số liệu được đánh giá là tương đối dài và có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững, khả năng tư duy tốt mới có thể đạt điểm cao. Trong khi đó, các phần thi còn lại như Văn học-Ngôn ngữ và Khoa học hoặc Tiếng Anh được nhận xét là bám sát chương trình học phổ thông, tạo điều kiện để thí sinh có thể hoàn thành tốt nếu nắm chắc kiến thức cơ bản.

Năm 2026, có hơn 100 trường đại học, học viện trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để tuyển sinh.

Sau khi kết thúc toàn bộ các đợt thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí sẽ cấp giấy báo điểm bản cứng cho thí sinh, đồng thời, công bố kết quả trên hệ thống để thí sinh tra cứu bằng tài khoản cá nhân./.

