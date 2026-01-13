Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, ưu tiên phương thức kết hợp

Đến thời điểm này, nhiều cơ sở đào tạo đã thông báo phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Trong đó, một số trường dừng tuyển sinh một số tổ hợp cũ, bổ sung tổ hợp mới; tăng cường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ…

Dừng tuyển sinh một số tổ hợp

Theo thông báo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các phương thức xét tuyển năm 2026 gồm tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, chứng chỉ quốc tế SAT và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế.

Với phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp, trường xét tuyển ở 26 tổ hợp và bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử). Trường bỏ 11 tổ hợp cũ, trong đó có các tổ hợp như: B01 (Toán, Sinh, Sử), D09 (Toán, Sử, tiếng Anh), X05 (Toán, Lý, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X10 (Toán, Hóa, Tin), X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp), X12 (Toán, Hóa, Công nghệ nông nghiệp), X13 (Toán, Sinh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)…

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức xét tuyển các chương trình đào tạo đặc biệt (bao gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao) trước khi xét tuyển vào đại học chính quy.

Cụ thể, chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng gồm các ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh dành cho sinh viên xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản để đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước.

Chương trình đào tạo chất lượng cao gồm các ngành Hóa, Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Khoa học và môi trường, Địa chất học.

Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển sinh 3 ngành, 4 chương trình đào tạo năm 2026 với khoảng 1.000 chỉ tiêu.

Dự kiến 4 phương thức xét tuyển của trường, gồm xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển thẳng; xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Với phương thức xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển gồm C01, C02, C03, C04, C14, D01, D03 và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Như vậy, so với năm 2025, năm nay, trường bỏ tổ hợp xét tuyển A01, A07, D14, D15; thêm các tổ hợp C01, C02, C04, C14, D03.

Sỹ tử trong phòng thi. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhà trường lưu ý, đối với các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp nếu có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật năm 2026 phải dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để có cơ sở xét tuyển, thí sinh lựa chọn môn thi phù hợp với các tổ hợp xét tuyển của nhà trường.

Theo thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026, nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các tổ hợp được nhà trường sử dụng xét tuyển bao gồm D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh); DD2 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Hàn); D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí); D04 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung); D06 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D15 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí).

Đáng chú ý, nhà trường bỏ xét tuyển khối C00 (Văn, Sử, Địa) ở 11 ngành: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học. Bên cạnh đó, trường cũng không còn xét tuyển tổ hợp D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật)

Ưu tiên xét tuyển kết hợp khi sử dụng chứng chỉ quốc tế

Trong số các trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, khi sử dụng các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển, nhất là các chứng chỉ ngoại ngữ, hầu hết các trường sẽ xét tuyển kết hợp với một tiêu chí khác.

Cụ thể như Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên kết hợp với một trong các kết quả điểm thi HSA từ 85 điểm, APT từ 700 điểm hoặc TSA từ 60 điểm; hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán và một môn khác ngoài tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển (Văn, Lý hoặc Hóa).

Với chứng chỉ SAT, một số trường dự kiến xét tuyển độc lập bằng chứng chỉ này như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân... Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên.

Một số trường xét kết hợp chứng chỉ SAT với các yếu tố khác như: Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập từng năm học đạt 8.0 trở lên; Học viện Ngân hàng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển chứng chỉ SAT kết hợp với điểm học bạ...

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) có sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế kết hợp phỏng vấn. Để đăng ký dự tuyển, thí sinh cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT từ 1100/1600 trở lên hoặc ACT từ 24/36 trở lên và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên.

Năm nay, một số cơ sở giáo dục đại học lớn bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển bằng học bạ như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6. Các cơ sở đào tạo phải công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh muộn nhất là ngày 15/2/2026.

(Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2-4/7 và biết kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8, sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm.

Về quy chế tuyển sinh đại học 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sẽ có một số thay đổi như số lượng nguyện vọng có thể bị khống chế, tối đa 10 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước. Riêng khối ngành đào tạo giáo viên, thí sinh có thể không được đăng ký dàn trải, nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và tập trung trong xét tuyển. Bên cạnh đó, quy định điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dự kiến giảm 1-2 điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo thống nhất với kế hoạch chung của Bộ, đồng thời công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để thí sinh sớm tiếp cận và chủ động chuẩn bị đăng ký xét tuyển, bảo đảm công bằng. Thông tin tuyển sinh phải được cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, đồng thời triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông cho mùa tuyển sinh 2026./.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến bỏ 11 tổ hợp xét tuyển năm 2026 Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ 11 tổ hợp xét tuyển (gồm các tổ hợp X05, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, B01, D09), đồng thời bổ sung tổ hợp C03.