Nhiều trường đại học mở ngành học mới trong mùa tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường đại học đã công bố các ngành học mới sẽ tuyển sinh trong năm 2026.

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tuyển sinh hai ngành mới là Cử nhân Trí tuệ nhân tạo và Cử nhân Công nghệ Điện tử-Viễn thông.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình đào tạo được xây dựng hiện đại, tiên tiến theo cấu trúc mô đun học phần, bao gồm các kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, xử lý tín hiệu, điều khiển, hệ thống mạng và truyền thông, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu…

Trường Đại học Thương mại cũng công bố dự kiến mở 6 chuyên ngành mới, thuộc 3 loại chương trình đào tạo. Cụ thể, với chương trình chuẩn, trường mở chương trình Khoa học máy tính (ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, trường mở 3 chương trình mới là: Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức (thuộc ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng); Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (ngành Kinh tế số); Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành). Các chương trình này nhằm đào tạo theo định hướng thực nghiệp - quốc tế - gắn doanh nghiệp, tăng cường học phần tiếng Anh và trải nghiệm thực tế từ sớm.

Chương trình đào tạo song bằng quốc tế (học 4 năm nhận 2 bằng cử nhân của Trường Đại học Thương mại và đại học đối tác tại Pháp), trường mở hai chương trình mới là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại và Phân phối (1 bằng cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Thương mại và 1 bằng cử nhân thực hành Thương mại và Phân phối của Đại học Rouen Normandie); Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngân hàng, Tài chính (1 bằng cử nhân Kế toán/Kiểm toán của Trường Đại học Thương mại và 1 bằng cử nhân thực hành Ngân hàng - Tài chính của Đại học Rouen Normandie).

Năm 2026, Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến mở ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học, kết hợp kiến thức về Điện tử và Khoa học máy tính để thiết kế, phát triển và xây dựng những hệ thống thông minh – nhân tố quan trọng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho biết sẽ mở thêm 7 ngành mới gồm: Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp Pháp (chương trình tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế), Quốc tế học, Giáo dục học, Địa lý học (chương trình Đại lý Tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mở mới 14 ngành theo định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Cụ thể, nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh tế số – công nghệ – dữ liệu và trí tuệ nhân tạo gồm các ngành: Khoa học dữ liệu (chương trình đào tạo khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Trí tuệ nhân tạo (chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Kinh tế số (chương trình đào tạo kinh tế số và phân tích dữ liệu); Công nghệ tài chính (chương trình đào tạo công nghệ tài chính và tài chính bền vững); Thương mại điện tử (chương trình đào tạo thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị – vận hành – chuỗi giá trị toàn cầu gồm các ngành: Quản trị nhân lực (chương trình đào tạo quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức); Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - ngành đào tạo được phát triển từ chương trình hiện có (chương trình Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về luật và kiểm toán gồm: Luật kinh tế (chương trình đào tạo luật kinh tế và kinh doanh số); Luật thương mại quốc tế - ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có (chương trình đào tạo luật thương mại quốc tế); Luật dân sự và tố tụng dân sự (chương trình đào tạo luật dân sự và tố tụng dân sự); Kiểm toán (chương trình đào tạo kiểm toán tích hợp công nghệ).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh doanh số - sáng tạo - công nghiệp văn hóa gồm: Kinh doanh thương mại - ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có (chương trình đào tạo kinh doanh số toàn cầu); Kinh doanh sáng tạo và công nghiệp văn hóa - chương trình đào tạo mở mới thuộc ngành quản trị kinh doanh./.

