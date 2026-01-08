Đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 249/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
Theo Nghị quyết, tổng các nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 174.673 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2026-2030, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2031-2035. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện toàn bộ Chương trình giai đoạn 2026-2035 dự kiến khoảng 580.133 tỷ đồng./.