Đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ tịch Quốc hội đã ký chứng thực Nghị quyết số 249/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

vna-potal-bon-nhom-muc-tieu-cu-the-ve-hien-dai-hoa-nang-cao-chat-luong-giao-duc-den-nam-2035-8518096.jpg
vna-potal-bon-nhom-muc-tieu-cu-the-ve-hien-dai-hoa-nang-cao-chat-luong-giao-duc-den-nam-2030-8518088.jpg
vna-potal-dau-tu-hon-580000-ty-dong-hien-dai-hoa-nang-cao-chat-luong-giao-duc-8518085.jpg

Theo Nghị quyết, tổng các nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 174.673 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2026-2030, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2031-2035. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện toàn bộ Chương trình giai đoạn 2026-2035 dự kiến khoảng 580.133 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục #nâng cao chất lượng giáo dục #Chất lượng giáo dục
