Năm 2025, quy mô thương mại Việt Nam bứt phá, vị thế thăng hạng

Năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của hoạt động thương mại Việt Nam, thiết lập các kỷ lục lịch sử về tổng kim ngạch, duy trì thặng dư thương mại bền vững.

vna-potal-nam-2025-quy-mo-thuong-mai-viet-nam-but-pha-vi-the-thang-hang-8513181.jpg

Năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của hoạt động thương mại Việt Nam, thiết lập các kỷ lục lịch sử về tổng kim ngạch, duy trì thặng dư thương mại bền vững và khẳng định vị thế trong nhóm các nền kinh tế có quy mô thương mại hàng đầu thế giới.

NHÌN LẠI NĂM 2025

Để tận dụng được cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và xây dựng hệ sinh thái thiết bị bay tầm thấp ở quy mô quốc gia.

Tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%, trong đó phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Dương Trung Ý tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí nhiệm kỳ 2025-2030.