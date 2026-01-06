Năm 2025, quy mô thương mại Việt Nam bứt phá, vị thế thăng hạng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.