Du lịch Hà Nội: Chuyển mình từ "trạm trung chuyển" thành điểm đến hấp dẫn

Nếu trước đây, du khách quốc tế chỉ coi Hà Nội là “trạm trung chuyển” trước khi đi Hạ Long hay Sa Pa, thì nay, các sản phẩm du lịch nội đô về đêm như Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò cùng các tuyến trải nghiệm ngoại thành như Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì… đã góp phần giữ chân du khách ở lại và coi Thủ đô là điểm đến chính./.
Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025
Năm 2025, Thành phố Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng danh giá, cho thấy vị thế của Thủ đô là điểm đến du lịch hàng đầu.