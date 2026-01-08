Tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Bên cạnh dàn khí tài của ngành công an, các phương tiện tác chiến hiện đại của quân đội cũng được huy động, sẵn sàng cho kịch bản diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý tình huống khẩn cấp.

Sáng 8/1, Bộ Công tổ chức Tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm và sự sẵn sàng cao độ. Điểm nhấn là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ Đại hội./.

