Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng

Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành Kết luận số 230-KL/TW về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý tổ chức.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 230-KL/TW, ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội; giải quyết các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích (hoàn thành trong quý 2/2026).../.