Tuyên Quang chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên trong xây dựng Đảng

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm tra, giám sát luôn được xác định là khâu trọng yếu, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thực tiễn cho thấy nơi nào công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, chủ động, nơi đó kỷ luật Đảng được giữ vững, vi phạm được phòng ngừa từ sớm, từ xa, tạo nền tảng quan trọng để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Toàn tỉnh hiện có 12 Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với 471 cán bộ, 100% cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, bài bản.

Thực tiễn triển khai cho thấy, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét về tư duy và phương pháp thực hiện nhiệm vụ.

Thay vì nặng về xử lý khi có vi phạm, công tác giám sát thường xuyên ngày càng được coi là khâu then chốt, góp phần kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, hạn chế phát sinh vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Theo ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, điểm mới nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua là sự chuyển trọng tâm rõ rệt từ “kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” sang “giám sát thường xuyên.”

Thông qua giám sát, nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, không để phát sinh thành vi phạm nghiêm trọng, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giám sát, các cấp ủy đã chủ động mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 350 tổ chức đảng và 1.084 đảng viên, trong đó có 128 cấp ủy viên; qua kiểm tra, đa số tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tiến hành thận trọng, đúng quy trình đối với 18 đảng viên, kết luận 12 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thể hiện tinh thần nghiêm minh nhưng không nóng vội, xử lý đúng người, đúng việc.

Song song với đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 347 tổ chức đảng và trên 1.850 đảng viên, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng và gần 60 đảng viên.

Công tác giám sát được tăng cường, chủ động nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, không để phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định nội bộ và kỷ cương trong Đảng.

Trong năm 2025, 4 tổ chức đảng và 160 đảng viên bị thi hành kỷ luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình và quy định của Đảng.

Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh nhưng thận trọng, chú trọng tính giáo dục, răn đe, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ủy ban kiểm tra các cấp phải thống nhất nhận thức kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 26/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2025-2030, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát cần phục vụ hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tăng cường giám sát công tác chuẩn bị nhân sự, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiên quyết không để lọt vào bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn.

Đồng thời, phương thức kiểm tra, giám sát cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, “giám sát mở rộng” để phòng ngừa từ sớm, từ xa; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, đầu tư công, quản lý tài sản công và công tác cán bộ sau sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát; đánh giá nghiêm túc kết quả khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra; đồng thời, tăng cường chuyển đổi số, thực hiện “giám sát trên dữ liệu,” nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan liên quan; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng “tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính,” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng cần được thực hiện không chỉ bằng các quyết định kỷ luật, mà trước hết là bằng sự chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm ngay từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát vì thế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới./.

