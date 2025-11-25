Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều đổi mới cả về phương thức, cách thức, phương pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều đổi mới cả về phương thức, cách thức, phương pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ./.