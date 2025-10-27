Thi đua nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

Chủ trì Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những kết quả toàn diện mà phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan đạt được trong 5 năm qua.

Nổi bật, Cơ quan đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy trình, kết luận và văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ, thống nhất công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ Trung ương tới cơ sở; chủ động cụ thể hóa và ban hành 32 văn bản quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tới cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị.

Cơ quan đã chủ động thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, Cơ quan đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.

Đặc biệt, năm 2025, lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai cùng lúc 19 đoàn kiểm tra đối với 69 cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 chuyên đề trọng tâm, các chủ trương lớn của Đảng ngay từ khi mới ban hành.

Đây là Chương trình kiểm tra với quy mô lớn, phạm vi rộng trong toàn quốc, khối lượng công việc lớn, chưa có tiền lệ và thời gian hoàn thành gấp, nhưng đã được triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành trong tháng 3/2025.

Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng, tiến độ cao, nhưng cán bộ, công chức, người lao động đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành và nhiều nhiệm vụ vượt mức kế hoạch; qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với nhiều dấu ấn nổi bật, Chủ nhiệm Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn, song cũng đầy khó khăn, thách thức, phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, coi thi đua vừa là động lực tinh thần, vừa là phương thức nâng cao hiệu quả công tác, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh 6 trọng tâm trong phong trào này.

Trong đó, có quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan phát động.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng về phát triển đất nước trong thời gian gần đây.

Báo cáo tại Đại hội cũng cho thấy, giai đoạn 2025-2030, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặt mục tiêu, phương hướng tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu như toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan được phổ biến, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; 100% các vụ, đơn vị trong Cơ quan tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan phát động; hằng năm, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"…

Tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Chung sức thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.