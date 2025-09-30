Phiên họp lần thứ 2 Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ban Tổ chức.

Làm nổi bật khí thế của một nhiệm kỳ đặc biệt

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước là sự kiện chính trị quan trọng, được tổ chức 5 năm một lần; là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Quan trọng hơn, đây là dịp hiệu triệu, động viên, tạo khí thế cho các tầng lớp nhân dân và toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thời gian qua, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Bộ Nội vụ sớm tổng kết, rút kinh nghiệm và ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung cho các địa phương, bộ, ngành còn lại tổ chức Đại hội.

Đối với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, từ nay đến Đại hội thời gian chuẩn bị không còn nhiều, do đó, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các tiểu ban và đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng, nghiêm túc để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước lưu ý một số vấn đề quan trọng, khẩn trương hoàn thiện để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương như: thời gian tổ chức Đại hội; khung chương trình, kịch bản Đại hội; chương trình nghệ thuật; công tác khen thưởng (trong đó làm rõ tiêu chí lựa chọn gương điển hình, tiên tiến...).

Cùng với đó, kịch bản tổng thể và chi tiết của Đại hội phải cụ thể hóa từng khâu, từng người thực hiện.

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu làm nổi bật lên một nhiệm kỳ đặc biệt với các sự kiện, chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước như: sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các phong trào như dự án đường dây 500kV, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính sách đền ơn đáp nghĩa; thành tựu đối ngoại...

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Báo cáo phải súc tích, cô đọng, làm nổi bật tinh thần thi đua yêu nước, thoát khỏi lối mòn, đúc kết bài học mới, sâu sắc, quý báu; đồng thời, xác định rõ các phương hướng, tầm nhìn, thể hiện rõ vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực, thôi thúc, hiệu triệu và truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Tổ chức và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trong thời gian sớm nhất, bảo đảm công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc kịp tiến độ, đạt chất lượng cao.

Bảo đảm nội dung, tiến độ Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở

Trước đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Theo báo cáo, đến hết tháng 8/2025, các bộ, ban, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành Đại hội (hoặc hội nghị) cấp cơ sở và trên cơ sở, với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2025. Hiện, 19/42 bộ, ngành và 17/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước; dự kiến hoàn thành trong tháng 9 và tháng 10/2025.

Nhìn chung, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp được tổ chức bảo đảm nội dung, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, Đại hội thi đua yêu nước đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; đã lựa chọn, biểu dương, tôn vinh những điển hình, nhân tố mới, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Công tác tuyên truyền được quan tâm, đặc biệt trên các phương tiện thông tin, truyền thông, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến. Công tác giới thiệu đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp trên được thực hiện theo đúng quy định. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dành thời gian dự và chỉ đạo, góp phần vào thành công của Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Có bộ, ngành do tổ chức đại hội gắn với kỷ niệm ngày truyền thống nên thời gian dành cho nội dung thi đua còn hạn chế, phần đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngắn gọn, chưa thể hiện được toàn diện kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua; chưa có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến phong phú, sáng tạo.

Việc tôn vinh, khen thưởng chưa được khoa học, chưa bố trí thời gian hợp lý để các gương điển hình, tiên tiến được báo cáo, giao lưu tại Đại hội... Tại Phiên họp, đại diện các tiểu ban: Nội dung, An ninh, Tuyên truyền, Hậu cần đã báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung từ nay đến hết tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; kịch bản Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; kịch bản Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Việt Nam" và Chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội; kịch bản phim tài liệu "Phong trào Thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh" và phim tài liệu "Thi đua yêu nước-Bứt phá vững bước vào kỷ nguyên mới".../.

