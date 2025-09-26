Huế: Khơi dậy khát vọng phát triển từ phong trào thi đua yêu nước

Ngày 26/9, gần 240 đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Huế tham dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025-2030) tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố. Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng dự đại hội.

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu cho biết từ ngày 1/1/2025, địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Hạ tầng, diện mạo đô thị đổi mới với nhiều công trình trọng điểm như cầu Nguyễn Hoàng, cầu Thuận An, chỉnh trang sông Hương, bảo tồn Kinh thành Huế. Du lịch khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện; thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Các phong trào thi đua như “Ngày Chủ nhật xanh,” “Nói không với nhựa dùng một lần,” xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm… lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, giai đoạn tới, phong trào thi đua yêu nước sẽ tập trung quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; nhân rộng các mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm công bằng, khách quan; tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; xây dựng đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng có bản lĩnh, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Tại đại hội, tập thể Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Huế và ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Sở Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập thể Ban Nội chính Thành ủy Huế và 8 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bà Lê Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khe Tre được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Đại hội cũng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Chí Tài phát động phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu hành động: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, hạnh phúc”./.

