Huế khởi động mô hình thí điểm “Đặt cọc-Hoàn trả’ đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 14/9, Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam" do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam WWF-Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam phối hợp Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm "Đặt cọc-Hoàn trả" tại thành phố Huế.

Mô hình Đặt cọc-Hoàn trả (tên tiếng Anh là Deposit and Return System-DRS) là công cụ quản lý hiện đại, được xem là giải pháp thực thi hiệu quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Khi mua đồ uống đóng chai hoặc đóng lon, người tiêu dùng sẽ trả thêm một khoản tiền đặt cọc nhỏ. Khi trả lại vỏ chai, lon đã sử dụng tại điểm thu hồi, người mua sẽ nhận lại số tiền này.

Mô hình này đã được áp dụng thành công tại hơn 40 quốc gia trên thế giới tại Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi. Thành phố Huế là đô thị đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai thí điểm mô hình này.

Mục tiêu chính của việc thí điểm mô hình tại Huế bao gồm: nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại rác tại nguồn, thực hiện thu gom đúng cách, thúc đẩy mua sắm có trách nhiệm và tăng tỷ lệ thu hồi rác tái chế; thử nghiệm mô hình "Đặt cọc - Hoàn trả" cho bao bì đồ uống, đặc biệt là chai nhựa và thu thập các bài học kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi để làm cơ sở nhân rộng; góp phần giảm thất thoát rác thải nhựa ra ngoài môi trường.

Mô hình sẽ được thí điểm với các máy thu hồi vỏ chai đặt tại trường Đại học Khoa học Huế, chung cư Nera Garden và bắt đầu khởi động vào ngày 20/9.

Theo Giám đốc Chương trình Giảm nhựa của WWF-Việt Nam Nguyễn Thị Diệu Thúy, mô hình Đặt cọc-Hoàn trả là một bước đi tiên phong của Huế nhằm củng cố cam kết xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa, mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Sự thành công của mô hình đòi hỏi sự chung tay và nỗ lực của các bên liên quan để cùng hướng tới một tương lai xanh, bền vững, không còn ô nhiễm nhựa cho thành phố Huế.

Tiến sỹ Bùi Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Khoa học Huế cho biết, việc triển khai mô hình "Đặt cọc-Hoàn trả" ngay trong môi trường học đường không chỉ mang tính thực hành, mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng bền vững, giúp mỗi sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường trực tiếp trải nghiệm và hành động vì một tương lai xanh.

Dịp này, hàng trăm đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế và tình nguyện viên ra quân Chủ nhật Xanh dọn dẹp rác thải, xóa điểm nóng tại khu vực quy hoạch Đại học Huế, đường Hồ Đắc Di (phường An Cựu, thành phố Huế)./.

WWF: 6 mô hình “Đô thị giảm nhựa” hiệu quả cao cần mở rộng thực hiện tại Việt Nam Sau gần 5 năm thí điểm đánh giá các mô hình thí điểm đô thị giảm nhựa tại một số địa phương trên cả nước, WWF-Việt Nam đã ghi nhận 6 mô hình hiệu quả cao, khuyến khích thực hiện.