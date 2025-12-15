Quảng Trị: Khởi công công trình chống sụt trượt tại xã Khe Sanh

Chiều 15/12, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cho biết, việc khởi công công trình là hành động cụ thể của tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai với mục tiêu cao nhất là sớm mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Để công trình được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ Phó Chủ tịch Phan Phong Phú đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đề xuất giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ, xây dựng phương án thi công "3 ca, 4 kíp," quyết tâm "vượt nắng thắng mưa" để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trên mọi lĩnh vực; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng và hiệu quả bền vững của công trình.

Xã Khe Sanh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ; bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt giám sát cộng đồng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai thông suốt, an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 12 hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết để giúp địa phương thực hiện công tác thi công và sửa chữa lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Công trình chống sụt trượt tại khu vực khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và Lữ đoàn 384-Binh đoàn 12 thi công.

Công trình được triển khai với các giải pháp kỹ thuật, gồm: dọn dẹp, đào bóc lớp đất hữu cơ đưa ra khỏi phạm vi mặt bằng xử lý sạt lở; trải vải địa kỹ thuật gia cường, tiến hành đắp đất bọc vải địa kỹ thuật theo lớp, mỗi lớp dày 50cm đến cao trình móng nhà dân hiện tại; đắp đất mỗi cao trình 3m, giật một cơ, chiều rộng cơ 2m, dốc vào phía trong nền 10% để thu nước mặt. Đổ bê tông chân khay mác 150 để giữ ổn định chân mái ta luy.

Ngoài ra, giải pháp thoát nước được thực hiện bằng cách thu nước mặt bằng các rãnh cơ, thu nước sinh hoạt bằng mương bê tông gom về các bậc nước xuống chân ta luy. Khối lượng đất đắp phục vụ cho công trình khoảng 20.000 khối và được khai thác từ mỏ đất tại khu vực điện gió Tân Hợp.

Trước đó, ngày 16-17/11/2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh bị sụt trượt nghiêm trọng; phạm vi khu vực sụt trượt bờ suối kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2.

Việc sụt trượt bờ suối đã gây hư hỏng phần phía sau của 2 ngôi nhà và có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà dân ở gần kề. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây sạt lở là do trước đây người dân tự đắp đất để mở rộng khu vực phía sau nhà và không đảm bảo điều kiện kỹ thuật nên khi xảy ra mưa lớn đã xảy ra sự cố sạt lở.

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường; khẩn trương khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo sạt lở, tạm thời ngăn chặn người dân tiếp cận các vị trí có nguy cơ cao; tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở mới an toàn tại khu nhà 2 tầng, trụ sở của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa trước đây đảm bảo đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt và an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an toàn dân cư và các công trình liên quan.

Mặc dù lãnh đạo tỉnh đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn nhưng tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa lại nhà ở chỗ cũ.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân, trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả sạt lở, nhằm tạo điều kiện để các hộ dân sớm sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt và sản xuất./.

