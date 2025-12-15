Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác giáo dục về khoa học, công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong không khí chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025), ngày 15/12, tại thành phố Kaysone Phomvihane, Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet phối hợp với Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Savannakhet tổ chức Cuộc thi VR Robots cấp trung học phổ thông thường niên năm 2025.

Sự kiện được triển khai với sự chung tay hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Liên minh STEM và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam), thể hiện sự quan tâm và hợp tác thiết thực trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Tham dự cuộc thi có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet; đại diện các đơn vị phối hợp, cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt.

Các đại biểu Việt Nam-Lào tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Hải Tâm đã nêu bật ý nghĩa của cuộc thi Robots lần thứ nhất, cho rằng đây là hoạt động thiết thực góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học-công nghệ trong tương lai, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Cuộc thi VR Robots cấp phổ thông trung học thường niên năm 2025 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Savannakhet, thu hút sự tham gia của nhiều đội thi đến từ các khối lớp trung học của Trường Hữu nghị Lào-Việt.

Cuộc thi được chia làm 3 vòng, tại mỗi vòng, các thí sinh phải vận dụng kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để thiết kế, lập trình và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban tổ chức đề ra.

Các thử thách không chỉ đòi hỏi tư duy logic, khả năng sáng tạo mà còn yêu cầu tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng linh hoạt.

Bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, trao cúp cho đội đoạt giải Nhất. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại, làm quen với tư duy lập trình và robotics, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học tự nhiên theo hướng thực hành và ứng dụng. Đây cũng là dịp để giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy STEM, từng bước đưa các mô hình giáo dục tiên tiến vào chương trình học tại nhà trường.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao các phần thưởng cho những đội thi đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận sự nỗ lực và sáng tạo của các em học sinh. Cuộc thi để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ tỉnh Savannakhet./.

