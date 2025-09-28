Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giáo dục STEM-Robotics

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 26-27/9, tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã phối hợp với Liên minh STEM Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo và hướng dẫn trực tiếp về giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)-Robotics.

Tham dự sự kiện có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Hải Tâm khẳng định hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Theo Tổng lãnh sự, STEM và STEM Robotics chính là công cụ quan trọng để thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, gắn khoa học-kỹ thuật với phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Đặng Thị Hải Tâm bày tỏ hy vọng sau hội thảo, các giáo viên và học sinh ở Trung Lào có thể tổ chức một cuộc thi STEM Robotics vào cuối năm 2025 để chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025). Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet sẽ đồng hành cho hoạt động này nếu các trường sẵn sàng tham gia.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và Liên minh STEM Việt Nam tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Savannakhet 1 phòng thí nghiệm STEM Robotics. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Văn Thao, Trưởng đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, việc hợp tác phát triển giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI), là hết sức cần thiết để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Ông Hoàng Văn Thao cho biết những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: ban hành kế hoạch phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030; đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên; thành lập câu lạc bộ STEM và Robotics tại các trường; tổ chức các cuộc thi sáng tạo robot; hợp tác với Liên minh STEM và các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Nhờ đó, phong trào STEM tại Lạng Sơn phát triển mạnh, học sinh đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Ông khẳng định Lạng Sơn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các tỉnh của Lào triển khai giáo dục STEM, góp phần vun đắp thế hệ trẻ - tương lai của cả hai dân tộc.

Trong hai ngày hội thảo, 20 giáo viên đến từ Lạng Sơn đã trực tiếp hướng dẫn đồng nghiệp Lào thực hành với robot để sớm áp dụng vào giảng dạy.

Hội thảo đã mang đến cho các thầy cô giáo và học sinh Lào những kiến thức thực tế, phương pháp triển khai giáo dục STEM, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới giữa các sở giáo dục hai nước. Đây là bước đi thiết thực góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, đồng thời tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt giữa Việt Nam và Lào./.



Các địa phương của Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác giáo dục STEM Hội thảo thúc đẩy giáo dục STEM với chủ đề robotics sẽ giúp nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục STEM, mở ra các cơ hội hợp tác giữa ngành giáo dục của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh Nam Lào.