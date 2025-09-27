Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Pakse, Lào, ngày 18/9, Đoàn Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng Tủ sách Tiếng Việt cho Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Champasak.

Tủ sách Tiếng Việt là món quà tri thức, tình cảm và niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ người Việt ở Lào gìn giữ tiếng mẹ đẻ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên biểu dương kết quả dạy và học của thầy trò nhà trường, đồng thời nhấn mạnh Tủ sách Tiếng Việt sẽ trở thành nguồn tư liệu hữu ích, giúp học sinh nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, phát triển văn hoá đọc và mở rộng tri thức.

Tủ sách được tuyển chọn bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị có bề dày gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản sách giáo dục. Nội dung gồm nhiều thể loại phong phú, phù hợp với học sinh phổ thông: truyện tranh, truyện cổ tích dân gian, sách khoa học thường thức, sách giáo dục đạo đức và kỹ năng sống,… và các tài liệu hỗ trợ học tiếng Việt. Các cuốn sách không chỉ giúp các em tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên, sinh động mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu văn hoá Việt Nam.

Học sinh Trường Hữu nghị Lào – Việt đọc sách trong Tủ sách tiếng Việt. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài)

Hoạt động trao tặng tại Champasak là một trong những điểm nhấn của Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025, mang ý nghĩa thiết thực trong việc gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đồng thời vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Tủ sách Tiếng Việt là sáng kiến do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai, nhằm góp phần gìn giữ và lan toả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Nội dung tủ sách phong phú, bao gồm sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, văn học, lịch sử, kỹ năng sống… phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh cũng như sinh hoạt văn hoá của gia đình. Tủ sách Tiếng Việt được xem là cầu nối văn hoá, góp phần giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ.

Sáng kiến này đã được trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2023, khẳng định giá trị thiết thực và sức lan toả sâu rộng.

Đến nay, Tủ sách Tiếng Việt đã hiện diện tại nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt như Budapest (Hungary), Fukuoka (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Paris (Pháp), Praha và Brno (Séc), New Calendonia (Pháp), Melbourne (Australia), Viêng Chăn (Lào), Minks (Belarus), Udon Thani (Thái Lan), Stockholm (Thuỵ Điển),… và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới./.

