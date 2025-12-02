Tất cả 6 học sinh Hà Nội đều giành huy chương tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tất cả 6 học sinh của thành phố - đại diện học sinh Việt Nam - tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2025 tại Liên bang Nga đều xuất sắc giành huy chương gồm 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Cả 6 học sinh này đều thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong đó, ba học sinh giành Huy chương Bạc là Đỗ Bảo Trang, Hoàng Khôi Nguyên và Trần Ngọc Hùng; 3 học sinh giành Huy chương Đồng là Nguyễn Đông Quân, Trịnh Nguyên Hưng và Đỗ Mạnh Hưng.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2025 diễn ra từ ngày 23/11 đến 3/12 tại Liên bang Nga, với sự tham gia của 122 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2025 diễn ra từ ngày 23/11 đến 3/12 tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là kỳ thi uy tín dành cho học sinh dưới 15 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo của các quốc gia trên thế giới.

Kỳ thi nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học thực tiễn, tạo đà cho hợp tác giáo dục toàn cầu, mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên.

Nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia kỳ thi và đều đạt thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng và uy tín giáo dục mũi nhọn của Việt Nam với các nước.

Trải qua các lần tham dự kỳ thi (từ năm 2007 đến nay), đội tuyển Hà Nội, đại diện Việt Nam luôn đạt thành tích cao./.

