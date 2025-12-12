Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

Chiều nay, 12/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chức chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 27 học sinh, 37 cán bộ, giảng viên, giáo viên và 17 cơ sở giáo dục có thành tích xuất sắc trong công tác tập huấn, giảng dạy, bồi dưỡng và dẫn đoàn học sinh dự thi đoạt giải

Phát biểu tại buổi gặp mặt và tuyên dương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gửi lời chúc mừng tới các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2025.

Thông tin về thành tích của các học sinh năm nay, Thứ trưởng Lê Quân cho hay môn học, lĩnh vực truyền thống như Toán, Lý, Hoá tiếp tục khẳng định vị thế.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực mới cũng đạt kết quả rất cao như Tin học, các cuộc thi khoa học kỹ thuật với tinh thần làm việc nhóm cao.

Thứ trưởng Lê Quân nhận định, việc sớm giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đưa các nhà khoa học, thầy cô giáo, người làm thực tế vào hỗ trợ các em, gắn học với thực hành nghiên cứu hướng nghiệp đã đạt được thành quả tốt.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, không chỉ dừng ở việc đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế, trong những năm qua, việc bồi dưỡng nhân tài đã được triển khai toàn diện đến đại học, sau đại học. Rất nhiều học sinh đạt huy chương quốc tế được định hướng tốt để theo học trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Lê Quân cũng cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục mở rộng mô hình phối hợp giữa các trường phổ thông, đại học và đơn vị nghiên cứu, tăng cường đầu tư cho giáo dục mũi nhọn. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ có các cơ chế để học sinh tài năng có môi trường nghiên cứu tốt hơn, rộng mở hơn./.

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại kỳ thi Olympic Toán, Khoa học quốc tế Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22, đoàn Việt Nam đạt 3 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ ở môn Toán; môn Khoa học đạt 2 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ.