Xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đưa lên mạng xã hội

Ngày 12/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh và Ủy ban Nhân dân xã Kbang về vụ nhóm học sinh đánh nhau tại khu vực bờ kè suối Đak Lốp (xã Kbang), sau đó bị quay video và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 5/12, bốn học sinh lớp 8A1 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra xô xát với một học sinh lớp 10A2 Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau khi được nhà trường và phụ huynh làm việc, các em đã trao đổi, hòa giải; hiện, sức khỏe các em ổn định.

Đoạn video ghi lại vụ xô xát được một số học sinh quay bằng điện thoại, sau đó chia sẻ cho người thân. Từ đây, dì của nữ sinh bị đánh đã đăng tải lên Facebook cá nhân, khiến vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng vụ việc cho thấy còn hạn chế trong sự phối hợp giữa gia đình-nhà trường-xã hội, đồng thời phản ánh kỹ năng ứng xử và kiểm soát cảm xúc của học sinh còn yếu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm việc với nhóm học sinh vi phạm và phụ huynh; các em đã nhận lỗi, cam kết khắc phục. Hai nhà trường đã đến thăm hỏi nữ sinh bị đánh và phối hợp Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã xử lý vụ việc theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống và chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn để can thiệp sớm. Các học sinh liên quan sẽ bị xem xét xử lý theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT và quy định của nhà trường./.

