Nghị quyết 71-NQ/TW tạo xung lực mới cho đổi mới giáo dục tại Đồng Nai

Ngay sau khi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ban hành, tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đến từng cơ sở giáo dục.

Từ quán triệt Nghị quyết, hoàn thiện cơ chế, tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, các đơn vị, trường học chủ động vào cuộc, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lớp học, cấp học.

Triển khai sâu rộng

Tại các cơ sở giáo dục ở Đồng Nai, việc quán triệt nội dung Nghị quyết 71-NQ/TW được thực hiện bằng nhiều hình thức như, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tập huấn cho cán bộ, giáo viên.

Các đơn vị tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Từ đó, giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tăng cường áp dụng phương pháp dạy học tích cực, khai thác hiệu quả thiết bị và học liệu số để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Theo cô Nguyễn Thị Phương Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, việc bồi dưỡng chuyên môn gắn với đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu tất yếu nhằm xây dựng những giờ học Ngữ văn sinh động, cởi mở, tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận.

Trong quá trình triển khai, cô đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các công cụ AI vào thiết kế bài giảng, qua đó, tăng tính trực quan, giúp học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, Nghị quyết 71-NQ/TW được triển khai sâu rộng đến từng tổ, khối chuyên môn. Các giáo viên chủ động nghiên cứu, nắm rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhóm giải pháp, từ đó, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, tỉnh Đồng Nai trong giờ học ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Nhà trường tập trung đổi mới hoạt động dạy và học, tăng cường hoạt động khám phá, trải nghiệm, học thông qua chơi nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Công tác đánh giá được đổi mới theo hướng thường xuyên, đa dạng hóa hình thức, phản ánh đúng năng lực của từng em.

Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Khối trưởng Khối 3 cho biết, việc ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng giúp tiết kiệm thời gian, tiết học sinh động hơn, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên theo dõi sát sự tiến bộ của học sinh.

Qua nửa năm học, lớp học của cô được xây dựng theo hướng thân thiện, khuyến khích học sinh hợp tác, sáng tạo và chủ động trong học tập.

Theo cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW là sứ mệnh quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, của mỗi nhà giáo.

Nhà trường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng lĩnh vực, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên nắm vững chủ trương, mục tiêu của Nghị quyết, từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Nhà trường đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, xem đây là yếu tố bảo đảm triển khai Nghị quyết đi vào thực chất.

Cùng với tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, khuyến khích giáo viên tự học, tự rèn, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy; thúc đẩy học ngoại ngữ thứ hai; hướng dẫn giáo viên và học sinh tiếp cận các ứng dụng mới như AI, STEM nhằm tạo hứng thú học tập và phát triển tư duy sáng tạo.

Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển các mô hình giáo dục STEM; tổ chức sân chơi trí tuệ, hoạt động ngoại ngữ, thuyết trình nhằm tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực.

Các hoạt động có sự đồng hành của phụ huynh và các tổ chức xã hội, qua đó, đưa chương trình hành động của nhà trường gắn chặt với định hướng mà Nghị quyết 71-NQ/TW đề ra, cô Hoàng Thị Ngọc cho biết.

Kỳ vọng từ Nghị quyết

Từ khi Nghị quyết 71-NQ/TW được ban hành, đội ngũ giáo viên và các cơ sở giáo dục ở Đồng Nai kỳ vọng đây sẽ là nền tảng mở ra giai đoạn đổi mới toàn diện cho ngành giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết không chỉ định hướng mục tiêu, nhiệm vụ mà còn tạo động lực để các nhà trường, giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ, cải thiện môi trường giáo dục theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Theo cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, Nghị quyết 71-NQ/TW là văn kiện chiến lược mang tính đột phá, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Từ đó, ngành giáo dục và đào tạo sẽ được ưu tiên về nguồn lực và cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Với mô hình sắp xếp chỗ ngồi mới, học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, tỉnh Đồng Nai dễ dàng trao đổi, hoạt động nhóm, tiếp thu bài nhanh. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Kỳ vọng Nghị quyết sẽ đem “luồng gió mới” cho nền giáo dục, địa phương sớm ban hành kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để các nhà trường thực hiện Nghị quyết một cách mạnh mẽ, quyết liệt.

Từ đó, học sinh được thụ hưởng những điều tốt nhất để có thể phát triển toàn diện. Từ yêu cầu tăng cường giáo dục toàn diện đức-trí-thể-mỹ sẽ hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Đây cũng là mục tiêu Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh kiên trì triển khai trong thời gian qua, cô Hoàng Thị Ngọc kỳ vọng.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Trần Ngọc Thắng, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục-đào tạo trong năm học này và những năm tiếp theo, ngành tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận 91-KL/TW và đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW.

Học sinh ở Đồng Nai thực hiện bài tập nhóm với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngành xác định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; tăng cường định hướng nghề nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở; ưu tiên nguồn lực cho giáo dục vùng biên gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền.

Đồng Nai đẩy mạnh giáo dục toàn diện đức-trí-thể-mỹ, kỹ năng sống; xây dựng môi trường học đường lành mạnh, mỗi thầy cô là tấm gương sáng, mỗi học sinh là “pháo đài” an toàn.

Ngành tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, mạnh chất lượng; rà soát mạng lưới trường lớp; tuyển dụng đủ biên chế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Toàn ngành chú trọng chuyển đổi số thực chất, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành, trang bị kỹ năng số cho giáo viên, học sinh và xem công nghệ là công cụ quan trọng để đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục./.

