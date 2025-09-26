Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo thông tin sai lệch về "sắp xếp lại đại học"

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định những thông tin lan truyền về “phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” đều không đúng và không phải do Bộ cung cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng trên fanpage chính thức bài viết “Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học,” khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng về sơ đồ “sắp xếp lại đại học” là sai sự thật.

Trong bài viết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết bộ này được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

Hiện Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ khẳng định những thông tin lan truyền gần đây về “phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” đều không đúng và không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Do đó, người dân cần thận trọng, không lan truyền những nội dung này để tránh gây hiểu nhầm, hoang mang.

Trước đó, ngày 25/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Chính phủ về phương án sáp nhập, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học công lập. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau và Chính phủ chưa đưa ra kết luận cuối cùng./.