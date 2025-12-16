Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Ngày 16/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek cùng Đoàn nhân dịp có chuyến thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như hợp tác tin cậy giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; đồng thời là bước khởi động tích cực, chủ động cho việc triển khai các định hướng, hoạt động hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa 2 nước trong giai đoạn 2026-2030.

Chúc mừng ông Thongsalith Mangnormek được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào từ tháng 6/2025, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Thongsalith Mangnormek, các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và thể thao của Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Thongsalith Mangnomek diễn ra trong bối cảnh hết sức ý nghĩa, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm mức quan hệ hai nước thành: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là lĩnh vực then chốt, góp phần thúc đẩy gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, tin cậy giữa hai Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thời gian qua, trong đó nhấn mạnh kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2025, đây là tiền đề quan trọng để hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác năm 2026, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho hai nước, cũng như việc tuyên truyền, lan tỏa cho thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu có ý nghĩa, quan trọng mà đất nước, nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế, trong đó nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Bộ trưởng Thongsalith Mangnomek bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thongsalith Mangnomek đã thông tin với Bộ trưởng Lê Hoài Trung về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn, kết quả hợp tác giữa 2 Bộ thời gian qua, đề ra định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh việc triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục năm 2026 cũng như kết quả Kỳ họp thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ vừa qua.

Bộ trưởng Thongsalith Mangnomek chân thành cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ chí nghĩa, chí tình, có hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong tuyển chọn, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo, đảm bảo hiệu quả đầu tư và gắn kết bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, qua đó góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.

