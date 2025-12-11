Viện Chính sách Australia Việt Nam - cầu nối cho quan hệ song phương

Ngày 11/12, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã dự và phát biểu tại Hội nghị Ban cố vấn Viện Chính sách Australia Việt Nam (AVPI).

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của toàn bộ Ban cố vấn AVPI, trong đó có đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Đại học RMIT (đơn vị chủ quản của AVPI), doanh nhân tiên phong Louise Adams (người được Chính phủ Australia giao nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa Australia và Việt Nam) và Asia Society Australia (một tổ chức tư vấn toàn cầu hàng đầu của Australia).

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chúc mừng một năm hoạt động thành công của AVPI, đặc biệt với việc khai trương văn phòng AVPI tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua nhân chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Theo Đại sứ, hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia khi hai nước vừa hoàn thành năm đầu tiên của Chương trình Hành động triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 với thành tích ấn tượng (98% trong số 180 dòng hành động đã hoàn thành hoặc thực hiện đúng tiến độ), mở ra cơ hội cho nhiều kế hoạch tham vọng hơn.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề xuất một số hoạt động ưu tiên trong năm tới như đẩy mạnh các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa hai nước, tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư song phương, tổ chức Đối thoại lần thứ nhất giữa Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên hai nước, phối hợp xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa, trong đó có chuyến lưu diễn Australia của Đoàn nhã nhạc cung đình Huế dự kiến vào tháng 2/2026...

Thành lập năm 2022, AVPI là nơi trao đổi ý tưởng giữa các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các trường đại học và giới học giả của Australia về Việt Nam. AVPI đóng vai trò là nền tảng để hai nước trao đổi về chính sách, tập trung vào những nghiên cứu và kiến thức mới nhất về quan hệ chiến lược cũng như kinh tế song phương.

Tháng 3/2024, Ban cố vấn AVPI ra đời, chịu trách nhiệm tham mưu chiến lược về phương hướng hoạt động của AVPI, thúc đẩy trao đổi và thương mại giữa Australia và Việt Nam. Ban cố vấn bao gồm đại diện các ngành kinh tế, giới học giả và cơ quan Chính phủ Australia./.

Bản hòa ca văn hóa cộng đồng kết nối Việt Nam-Australia Hàng nghìn kiều bào, du học sinh và người dân sở tại đã tham dự lễ hội “Vietnamese Spring Fest - Xuân Quê hương 2025,” sự kiện văn hóa-cộng đồng lớn nhất của người Việt tại bang Tây Australia.