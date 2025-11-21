Australia mong muốn được hợp tác với Việt Nam để mở rộng CPTPP

Ngày 21/11, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đã chủ trì Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 tại thành phố Melbourne (Australia).

Cuộc họp này, với sự tham dự của đại diện thương mại đến từ 12 quốc gia, đã thúc đẩy những cải tiến đối với CPTPP vốn đang hỗ trợ tăng trưởng của các nền kinh tế trong khu vực trên.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã kết thúc tiến trình đánh giá chung đầu tiên về CPTPP, tán thành các cuộc đàm phán nhằm nâng cấp hiệp định này trong các lĩnh vực trọng điểm như thương mại điện tử, thương mại dịch vụ, quản lý hải quan, thương mại và trao quyền liên quan đến kinh tế cho phụ nữ.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã khởi động Đối thoại Thương mại và Đầu tư đầu tiên với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU), củng cố vai trò của CPTPP trong cấu trúc kinh tế toàn cầu và tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại lớn.

Bộ trưởng Farrell vui mừng thông báo các đại biểu tham dự phiên họp đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xét đơn xin gia nhập CPTPP của Costa Rica và xác định được 4 quốc gia có nguyện vọng phù hợp với Nguyên tắc Auckland gồm Uruguay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Philippines và Indonesia.

Phiên họp đã quyết định bắt đầu thúc đẩy tiến trình gia nhập của Uruguay, tiếp đến là các nước còn lại vào năm 2026 nếu phù hợp. Điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tham gia và tham vọng mở rộng số lượng thành viên của CPTPP.

Bộ trưởng Farrell cảm ơn các bên tham gia CPTPP đã hợp tác, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác với Việt Nam - Chủ tịch CPTPP năm 2026, để thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm củng cố và mở rộng hơn nữa hiệp định này.

CPTPP là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới, kết nối 12 nền kinh tế với 590 triệu người và gần 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Australia là Chủ tịch CPTPP trong năm 2025.

Bộ trưởng Don Farrell nêu rõ: “Australia cam kết thương mại cởi mở, dựa trên luật lệ. CPTPP vẫn là nền tảng trong chính sách thương mại của nước này và là mô hình cho thương mại toàn diện, bền vững và dựa trên luật lệ. Trong một môi trường thương mại toàn cầu bất ổn, CPTPP mang lại sự ổn định, khả năng dự đoán và các quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và cộng đồng trong khu vực và hơn thế nữa."

"Tôi xin cảm ơn các đối tác đến từ 12 nền kinh tế CPTPP vì các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hướng tới tương lai trong hai ngày 20-21/11. Các đối tác quốc tế của Australia đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng của Australia và giúp doanh nghiệp của chúng tôi đa dạng hóa và phát triển,” Bộ trưởng Don Farrell cho biết./.

