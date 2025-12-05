Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động 29.540 tỷ đồng qua đấu thầu trong tháng 11

Ngày 12/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 11, cho thấy tổng giá trị huy động qua đấu thầu đạt 29.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường thứ cấp đạt trung bình 12.629 tỷ đồng/phiên, ghi nhận mức giảm đáng kể so với tháng 10.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước chiếm phần lớn với 23.490 tỷ đồng, và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 306.919 tỷ đồng, hoàn thành trên 61% kế hoạch năm 2025.

Đáng chú ý, trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trong tháng 11 tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Kỳ hạn 10 năm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn vốn với tỷ trọng phát hành chiếm tới 81%, tương đương 19.110 tỷ đồng.

Trong tháng, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể, tại phiên trúng thầu cuối cùng của tháng 11, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm là 3,16% và kỳ hạn 10 năm là 3,86%, tăng lần lượt 2 điểm và 6 điểm cơ bản so với phiên cuối tháng 10.

Đối với thị trường giao dịch thứ cấp, các kỳ hạn có mức lợi suất tăng nhiều nhất là kỳ hạn 15 năm (lợi suất 3,3%) và kỳ hạn 20-25 năm (lợi suất 4,0255%). Ngược lại, kỳ hạn 3 năm ghi nhận mức lợi suất giảm nhiều nhất (2,5210%).

Tính đến thời điểm 30/11, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ trên HNX đạt 2.494.860 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng 10.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu sụt giảm. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 11/2025 đạt 12.629 tỷ đồng/phiên, giảm 25,12% so với mức trung bình của tháng 10. Cơ cấu giao dịch vẫn chủ yếu là giao dịch Outright (giao dịch thông thường) với tỷ trọng chiếm 80,39%, trong khi giao dịch Repos (mua bán lại) chiếm 19,61% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng 11 là kỳ hạn 10 năm (tỷ trọng 21,98%), kỳ hạn 5 năm (tỷ trọng 21,51%) và kỳ hạn 7-10 năm (tỷ trọng 14,52%).

Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch của khối ngoại chiếm 2,52% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Điểm sáng là khối ngoại đã duy trì trạng thái mua ròng với tổng giá trị mua ròng đạt 299 tỷ đồng trong tháng 11./.

Thị trường trái phiếu Chính phủ ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động vốn Thị trường trái phiếu Chính phủ khẳng định vai trò là kênh huy động vốn an toàn, hiệu quả cho ngân sách. Kết quả trong 10 tháng đã huy động 278.000 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch.