Thị trường chứng khoán thận trọng trước ngưỡng cản 1.700 điểm

Sau chuỗi ngày biến động mạnh trong tháng Mười, thị trường chứng khoán đã có những nhịp phục hồi kỹ thuật trong nửa đầu tháng 11.

Tuy nhiên, việc thanh khoản thấp cùng áp lực phân hóa mạnh mẽ đang đặt nhà đầu tư vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan".

Sự phân hóa của dòng tiền

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau khi ngắt mạch giảm điểm của VN-Index kéo dài từ tháng Mười. Theo đó, chỉ số đã chuyển sang trạng thái tích lũy với các phiên biến động trong biên độ hẹp.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) đánh giá trong tuần qua, VN-Index có 5 phiên biến động trong vùng từ 1.635-1.660 điểm. Dù chịu áp lực bán khi chỉ số hướng đến vùng cản trên, nhưng kết tuần VN-Index vẫn tăng 1,19% lên mức 1.654,93 điểm, giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ quanh 1.640 điểm.

Động lực chính giúp thị trường giữ nhịp đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu trong rổ VN30. Ông Nhật cũng cho biết thêm VN30 kết tuần tăng 1,51% lên mức 1.899,89 điểm, tiệm cận kháng cự tâm lý 1.900 điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên chỉ số chung.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không hoàn toàn đồng điệu, bởi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sự điều chỉnh và phân hóa sâu sắc. Trong khi, dòng tiền tìm đến các nhóm cổ phiếu bị lãng quên hoặc có tính phòng thủ, thì nhóm cổ phiếu có tính thị trường lại chịu áp lực bán ra.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree nhận định trong suốt 2 tuần hồi phục vừa qua, dòng tiền đổ mạnh vào những nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghệ hay bất động sản khu công nghiệp. Ngược lại, các cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục trong tình hình ảm đạm.

Cùng quan điểm về sự phân hóa này, đại diện SHS chỉ ra áp lực điều chỉnh mạnh xuất hiện ở các nhóm chứng khoán, phân bón, hóa chất… Bên cạnh đó, điểm sáng hiếm hoi thuộc về nhóm công nghệ-viễn thông vốn hóa nhỏ (hưởng lợi từ thông tin thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông-VNPT) và một số mã bất động sản, thủy sản, chăn nuôi có câu chuyện riêng.

Thanh khoản thấp và áp lực từ khối ngoại

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là vấn đề thanh khoản. Theo số liệu từ SHS, thanh khoản thị trường dù có tăng nhẹ 6,8% so với tuần trước nhưng vẫn ở mức thấp. Trung bình mỗi phiên trên sàn HoSE chỉ đạt khoảng 700 triệu cổ phiếu, tương đương 70% mức trung bình của tháng Mười.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Tấn Phong gọi đây là giai đoạn "hồi phục trong nghi ngờ". Ông này giải thích thanh khoản thị trường cực thấp do cạn cung, tức là dòng tiền bên ngoài đang chần chừ bắt đáy, trong khi bên bán chờ đợi mức giá cao hơn để cắt lỗ.

Mặt khác, dòng vốn ngoại tiếp tục là một biến số cần theo dõi sát sao. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng thứ 17 liên tiếp với giá trị gần 1.900 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Tuy nhiên, ông Phan Tấn Nhật kỳ vọng áp lực này sẽ sớm hạ nhiệt: "Chúng ta có thể kỳ vọng khối ngoại sẽ dừng mạch bán ròng khi tỷ lệ sở hữu của họ hiện chỉ còn chiếm khoảng 15,08%."

Dựa trên các dữ liệu phân tích kỹ thuật và cơ bản, đại diện của SHS dự báo VN-Index sẽ tiếp tục giai đoạn phục hồi tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.640 điểm (tương ứng đường trung bình 20 ngày), kỳ vọng hướng đến kháng cự quanh 1.700 điểm (vùng đỉnh cũ của tháng 8-9/2025).

Theo đó, ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng dựa vào kế hoạch kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của năm 2026 trước khi xem xét phân bổ, gia tăng tỷ trọng. Mục tiêu đầu tư nên hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược, có định giá thấp hơn trung bình thị trường và kỳ vọng đón dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư khi thị trường nâng hạng.

Về bối cảnh vĩ mô, chuyên gia từ Pinetree cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ thị trường quốc tế và trong nước. Với diễn biến xấu của thị trường chứng khoán quốc tế, lo ngại về bong bóng AI, khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất hay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong tháng 12. Kết hợp, việc lãi suất cho vay bất động sản tại một số ngân hàng thương mại trong nước rục rịch tăng trở lại, thì xác suất cao VN-Index cần tìm thêm một đáy thứ hai để có thể mở ra giai đoạn tăng bền vững hơn.

Ông Nguyễn Tấn Phong đưa ra kịch bản thận trọng: "Về bản chất, VN-Index vẫn ở trong xu hướng đi ngang (sideway) quanh biên độ 1.580-1.680 điểm. Nếu đầu tuần tới, thị trường xuất hiện phiên giao dịch có thanh khoản cao song VN-Index không thể vượt vùng cản 1.670-1.680 điểm, xác suất cao chỉ số sẽ tạo đỉnh ngắn hạn và đảo chiều giảm để kiểm định lại vùng đáy 1.580 điểm."

Cùng với đó, ông Phong nhấn mạnh nhà đầu tư không nên giải ngân thời điểm hiện tại để tránh rủi ro dính bẫy tăng giá, cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index xác nhận xu hướng vượt 1.680 điểm kèm thanh khoản lớn. Đặc biệt, các nhà đầu tư hạn chế bắt đáy tại các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, do các nhóm này vẫn chưa thoát được xu hướng giảm và cần thêm thời gian tích lũy.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang ở vùng trũng thông tin và thanh khoản. Đây là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục theo hướng ưu tiên chất lượng và triển vọng tăng trưởng dài hạn./.

