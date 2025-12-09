Khối ngoại bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng, sắc đỏ áp đảo thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng trong phiên 9/12, thị trường chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch 9/12, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 6,57 điểm, xuống 1.747,17 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 973,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng hơn 29.492 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 93 mã tăng, 234 mã giảm và 44 mã đứng giá.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index lùi 1,54 điểm xuống 257,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 77,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.606 tỷ đồng; toàn sàn ghi nhận 44 mã tăng, 113 mã giảm và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,2 điểm xuống 119,68 điểm, với hơn 33 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng 451,6 tỷ đồng; toàn sàn có 107 mã tăng, 122 mã giảm và 87 mã đi ngang.

Rổ VN30 tiếp tục suy yếu khi có tới 23 mã giảm, chỉ 5 mã tăng giá. VIC trở thành điểm sáng khi tăng thêm 4,78%; FPT tăng 1,47%; cùng với VCB, DGC, SAB tăng nhẹ.

Dù vậy, phần lớn cổ phiếu ngân hàng giảm sâu, tạo áp lực lớn lên chỉ số chung. Các nhóm chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí, bất động sản… cũng giao dịch kém tích cực.

So với phiên sáng, nhóm tài chính thu hẹp đà giảm, một số mã như SHS, VCI, HCM, VCB, EIB xuất hiện sắc xanh trở lại, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu cải thiện với SAB, BAF, ANV, NAF, HNG, PAN tăng giá; trong khi nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh, đặc biệt VPL, MWG, FRT, HUT.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ ghi nhận sự bứt phá cuối phiên, với FPT, ECL, CMG đồng loạt tăng tốt. VIC tiếp tục đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ thị trường, giúp VN-Index tránh một phiên giảm sâu hơn. Trái lại, các mã cùng họ Vingroup diễn biến tiêu cực: VRE giảm gần 3%, VHM giảm 2,2%, VPL giảm 3%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 31.500 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận gần 3.800 tỷ đồng. VPL trở thành tâm điểm khi bị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục rút vốn mạnh trên cả ba sàn, riêng HOSE ghi nhận mức bán ròng 2.428 tỷ đồng. VPL dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.055 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (739 tỷ đồng) và HDB (213 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng 93 tỷ đồng; trên UPCOM, bán ròng 20 tỷ đồng.

Dù thanh khoản vẫn ở mức cao cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn khiến xu hướng ngắn hạn trở nên thận trọng hơn.

Giới phân tích nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc trong những phiên tới trước khi tìm được điểm cân bằng, đặc biệt trong bối cảnh khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh./.