VN-Index thủng mốc 1.600 điểm trước diễn biến căng thẳng địa chính trị

Thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên giao dịch đầy ảm đạm, khi áp lực bán tháo lan rộng trên diện rộng đã đẩy VN-Index đóng cửa giảm tới 56,64 điểm, lùi về mức 1.591,17 điểm. Cùng với đó, HNX-Index cũng suy yếu và giảm 5,92 điểm, xuống còn 237,54 điểm. Bảng điện tử chìm trong sắc đỏ bao trùm với 690 mã giảm điểm, áp đảo hoàn toàn so với 124 mã tăng và 755 mã giữ ở trạng thái đi ngang.

Ngay từ đầu giờ sáng, tâm lý thận trọng đã bao trùm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 đồng loạt suy yếu. Kết thúc đợt giao dịch sáng, VN-Index đã ghi nhận mức giảm hơn 34 điểm, tạm dừng tại 1.613,57 điểm. Sang đến phiên chiều, không khí tiêu cực trở nên rõ rệt hơn khi đà bán tháo tăng mạnh, kéo chỉ số chung lao dốc không phanh. Các mã cổ phiếu như VIC, MCH, BSR và BID trở thành những “đầu tàu” chi phối đà giảm giá khi lên chỉ số chung thổi bay tổng cộng hơn 21 điểm của chỉ số chung.

Xét về các nhóm ngành, lĩnh vực năng lượng chịu tổn thất lớn nhất với mức giảm 4,94% giá trị vốn hóa. Tiếp nối đà suy giảm là ngành bất động sản và dịch vụ truyền thông, lần lượt mất đi 4,82% và 4,56% giá trị. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường đã có sự cải thiện đáng kể so với những phiên trước đó, đạt hơn 1.243 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch lên đến 31.684 tỷ đồng. Về phía khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các giao dịch với quy mô rất lớn, bán ra 4.574 tỷ đồng và mua vào 4.355 tỷ đồng, tương ứng với giá trị bán ròng 219 tỷ đồng.

Xét về các nhóm ngành, lĩnh vực năng lượng chịu tổn thất lớn nhất với mức giảm 4,94% giá trị vốn hóa. (Ảnh: Vietnam+)

Làn sóng bán tháo

Sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường trong nước không nằm ngoài xu hướng chung của tâm lý lo ngại trước các biến động địa chính trị toàn cầu. Theo báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Maybank, căng thẳng tại Trung Đông (xoay quanh các diễn biến phức tạp giữa Israel, Mỹ và Iran) đang trở thành nhân tố chi phối chính lên các thị trường. Những cuộc tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng trọng yếu đã thổi bùng lên mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, khiến dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ các tài sản rủi ro sang trú ẩn tại các tài sản có tính an toàn.

Nhóm phân tích của Maybank nhận định rủi ro vĩ mô đang ở mức đáng quan ngại trong trung hạn. Nếu xung đột kéo dài và lan rộng, đặc biệt là nguy cơ xảy ra gián đoạn tại eo biển Hormuz (huyết mạch vận chuyển năng lượng của thế giới) thì hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ rất khôn lường. Hiện tại, giá dầu đang có xu hướng tăng mạnh, tiến sát vùng 130–170 USD/thùng đối với dầu giao châu Á. Việc giá nhiên liệu leo thang không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất mà còn kéo theo áp lực lạm phát quay trở lại. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng Trung ương có khả năng sẽ buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế.

(Ảnh: Vietnam+)

Nhóm phân tích của Chứng khoán Maybank cho rằng thị trường chứng khoán đang phản ánh đúng sự lo ngại này. Sự kết hợp giữa chi phí vốn gia tăng và rủi ro địa chính trị đang tạo ra làn sóng điều chỉnh giảm trên diện rộng tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Trước những diễn biến phức tạp, các chuyên gia này đã phác thảo ba kịch bản cho thị trường trong thời gian tới.

Kịch bản cơ sở (chiếm xác suất 50%) là một cuộc "suy giảm mang tính chu kỳ,” nơi cuộc chiến kéo dài từ 2 đến 3 tháng, giá dầu duy trì trên mức 90 USD/thùng và rủi ro lạm phát đình trệ gia tăng.

Kịch bản tích cực hơn (xác suất 40%) là một cuộc "điều chỉnh do sự kiện," nếu xung đột hạ nhiệt trong vòng 4 đến 6 tuần, thị trường có thể đón nhận nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi hồi phục.

Ở chiều ngược lại, kịch bản tiêu cực nhất (xác suất 10%) là "khủng hoảng toàn cầu," xảy ra nếu chiến tranh lan rộng và phá hủy nghiêm trọng hạ tầng năng lượng thế giới.

Trước tình trạng thị trường biến động mạnh, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Maybank khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân không nên sử dụng đòn bẩy tài chính cao vào thời điểm này. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, yếu tố nội tại vẫn có những yếu tố hỗ trợ, nhưng trong ngắn hạn vẫn khó tránh khỏi việc cộng hưởng cùng tâm lý thận trọng của dòng vốn ngoại và áp lực từ các yếu tố vĩ mô quốc tế.

Có cùng quan điểm, báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhấn mạnh những bất ổn địa chính trị tiếp tục leo thang trên thế giới, thị trường tài chính toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu những tác động lớn, do đó tâm lý chung đang cho thấy sự thận trọng dâng cao.

Trong diễn biến điều chỉnh chung của toàn cầu, VN-Index đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và với tình hình hiện tại, báo cáo này đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát vận động thị trường và rà soát danh mục theo hướng duy trì tỷ trọng các mã có xu hướng đi ngang củng cố nền giá. Đồng thời, nhà đầu tư hạ tỷ trọng “đòn bẩy” và cơ cấu danh mục với những cổ phiếu phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cổ phiếu có tín hiệu chững lại đà giảm sau nhịp điều chỉnh mạnh và đang cho thấy sự quan tâm trở lại của dòng tiền để chờ giải ngân khi thị trường chung cho dấu hiệu cân bằng rõ ràng./.

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tối hậu thư của Tổng thống Mỹ với Iran Căng thẳng leo thang đã gây áp lực mạnh lên thị trường tài chính. Tại sàn Tokyo, chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm 3,35% xuống còn 51.582,23 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 3,09% xuống còn 3.497,81 điểm.