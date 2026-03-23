Chứng khoán châu Á lao dốc sau tối hậu thư của Tổng thống Mỹ với Iran

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần 23/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.



Căng thẳng leo thang khi Tehran cảnh báo sẽ đóng hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này nếu bị tấn công, trong khi Israel cho biết xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài thêm nhiều tuần.

Diễn biến này đã gây áp lực mạnh lên thị trường tài chính. Tại sàn Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm 3,35% xuống còn 51.582,23 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 3,09% xuống còn 3.497,81 điểm.



Tại Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI giảm 5,08% xuống còn 5.487,36 điểm. Cổ phiếu các tập đoàn lớn đồng loạt lao dốc: Samsung Electronics mất 4,96%, SK hynix giảm 5,46%, Hyundai Motor giảm 5,03%, Hanwha Aerospace mất 5,15% và Naver giảm 4,74%.

Tình hình tương tự diễn ra tại thị trường Trung Quốc khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong lao dốc 3%, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải mất trên 2%.



Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Dầu Brent dao động quanh mức 112 USD/thùng, còn dầu WTI có thời điểm tiến sát mốc 100 USD/thùng.



Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IEA) cảnh báo thế giới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Giám đốc cơ quan này Fatih Birol nhận định nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước “mối đe dọa lớn.”

Giới quan sát cũng lo ngại giá năng lượng tăng sẽ đẩy lạm phát đi lên, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung phân bón làm dấy lên quan ngại về an ninh lương thực toàn cầu.



Theo các nhà phân tích, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến sau thời hạn tối hậu thư của ông Trump, đặc biệt là quy mô hành động quân sự của Mỹ và phản ứng của Iran, yếu tố có thể tác động mạnh đến thị trường trong thời gian tới./.

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống Chứng khoán Australia, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong, Shanghai Composite ở Thượng Hải đều đi xuống; trong khi thị trường Hàn Quốc là ngoại lệ hiếm hoi khi chỉ số Kospi tăng 0,31% lên 5.781,2 điểm.