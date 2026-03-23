Xung đột Trung Đông khiến thị trường trái phiếu "bốc hơi" hơn 2.500 tỷ USD

Nguy cơ lạm phát đình trệ từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến thị trường trái phiếu toàn cầu "bốc hơi" hơn 2.500 tỷ USD kể từ đầu tháng 3/2026 đến nay. Thị trường này đang trên đà hướng đến mức thua lỗ theo tháng lớn nhất trong hơn ba năm qua.

Việc giá dầu tăng vọt làm lạm phát leo thang nhanh chóng, trực tiếp bào mòn giá trị của các khoản lãi cố định từ nợ trái phiếu. Dù con số sụt giảm này vẫn thấp hơn mức tổn thất 11.500 tỷ USD của thị trường cổ phiếu, nhưng diễn biến này lại gây bất ngờ lớn cho giới đầu tư.

Thông thường, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp vốn là nơi trú ẩn an toàn khi địa chính trị bất ổn, nhưng lần này thị trường lại đi ngược quy luật đó.

Bà Kathryn Rooney Vera, trưởng chiến lược gia thị trường tại công ty dịch vụ tài chính StoneX Group Inc., nhận định các thị trường đang bắt đầu dự đoán về sự xuất hiện của tình trạng lạm phát đình trệ. Bà nhấn mạnh rằng xung đột càng kéo dài thì giá dầu sẽ càng tăng cao.

Theo chỉ số của hãng tin Bloomberg, tổng giá trị thị trường của các loại trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và nợ được chứng khoán hóa đã rơi từ mức gần 77.000 tỷ USD hồi cuối tháng 2 xuống còn 74.400 tỷ USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng khi nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải tăng lãi suất để chống lạm phát.

Tại châu Á, lợi suất trái phiếu chính phủ Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đồng loạt đi lên. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của trái phiếu chính phủ Australia chạm đỉnh kể từ năm 2011, còn tại New Zealand, con số này cũng đạt mức cao nhất từ tháng 5/2024.

Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư BNP Paribas nhận định Fed có thể tính đến việc tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 4/2026 nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao.

Ông Joachim Nagel, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng cho rằng cơ quan này cần xem xét tăng lãi suất ngay tháng sau nếu sức ép giá cả không hạ nhiệt.

Chuyên gia kinh tế Trinh Nguyen tại ngân hàng đầu tư Natixis đánh giá áp lực lạm phát tăng cao đang hạn chế khả năng hỗ trợ kinh tế của các ngân hàng trung ương. Một số nơi buộc phải tăng lãi suất ngay cả khi tăng trưởng đang đi xuống nhằm ngăn chặn lạm phát và đà mất giá của đồng nội tệ./.

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tối hậu thư của Tổng thống Mỹ với Iran Căng thẳng leo thang đã gây áp lực mạnh lên thị trường tài chính. Tại sàn Tokyo, chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm 3,35% xuống còn 51.582,23 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 3,09% xuống còn 3.497,81 điểm.