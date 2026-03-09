Đà tăng mạnh của giá dầu khiến chứng khoán Nhật Bản và đồng yen giảm

Kinh tế

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc ngày giao dịch 9/3 giảm 5,2%, sau khi đã phục hồi phần nào từ mức giảm 7,6% vào buổi sáng cùng ngày.

Quang cảnh phòng giao dịch tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Cổ phiếu, trái phiếu và đồng tiền của Nhật Bản đã giảm vào ngày 9/3 khi gia tăng lo ngại rằng một cú sốc dầu mỏ do hoạt động quân sự nhằm vào Iran gây ra có thể đẩy lạm phát lên cao và làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu mỏ đã tăng vọt ngay khi thị trường mở cửa giao dịch vào ngày 9/3, với giá dầu Brent tăng 30% lên 119,46 USD/thùng, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp diễn và rủi ro ngày càng lớn rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Khi giao dịch tiếp tục, giá dầu giảm trở lại còn khoảng 105 USD/thùng. Hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Saudi Arabia đang chào bán dầu trên thị trường giao ngay, trong khi tờ Financial Times cho biết các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ thảo luận về kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung vào tối 9/3.

Trái phiếu và đồng yen đi theo quỹ đạo của cổ phiếu Nhật Bản, giảm mạnh lúc đầu rồi sau đó phục hồi lại một phần các khoản lỗ.

Mỹ và Israel đã thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hơn một tuần trước. Kể từ đó, xung đột đã leo thang và Chính phủ Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ước tính, 94% lượng dầu mỏ tiêu thụ của Nhật Bản đến từ Trung Đông, và phần lớn trong số đó đi qua eo biển này./.

