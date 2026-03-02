Xung đột Trung Đông: Cổ phiếu ngành du lịch và hàng không lao dốc

Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp du lịch và hàng không toàn cầu đã đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/3.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ làm gián đoạn các đường bay quốc tế mà còn buộc nhiều trung tâm hàng không quan trọng tại Trung Đông phải đóng cửa, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng phi mã.

Các sân bay lớn tại Trung Đông, bao gồm sân bay Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), cảng hàng không quốc tế bận rộn nhất thế giới - và Doha (Qatar) đã phải đóng cửa sang ngày thứ ba liên tiếp. Tình trạng này khiến hàng chục nghìn hành khách bị kẹt lại, tạo nên một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không những năm gần đây.

Giá dầu thế giới tăng 7% lên mức cao nhất trong nhiều tháng đã trực tiếp gây áp lực lên chi phí nhiên liệu. Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu của tập đoàn du lịch lớn nhất khu vực TUI giảm 7%; cổ phiếu IAG (chủ sở hữu British Airways) giảm 9%; các cổ phiếu Lufthansa và Air France-KLM cùng giảm 7%. Tại Mỹ, cổ phiếu các hãng hàng không cũng ghi nhận mức giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch tiền thị trường.

Các hãng hàng không khu vực châu Á cũng không đứng ngoài vòng ảnh hưởng. Cổ phiếu của ANA Holdings (Nhật Bản), Air China, China Southern Airlines (Trung Quốc) và AirAsia X (Malaysia) đều giảm ít nhất 4%.

Các chuyên gia phân tích từ B Riley Securities dự báo, việc thiết lập các vùng chiến sự cùng với lệnh đóng cửa không phận sẽ làm suy giảm đáng kể nhu cầu du lịch tại khu vực này trong nhiều tuần tới.

Sự gián đoạn tại sân bay Dubai - nơi phục vụ 92 triệu lượt khách trong năm 2024, đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn cầu. Tại sân bay Sydney (Australia), nhiều hành khách của Qatar Airways cho biết họ rơi vào cảnh hỗn loạn khi các chuyến bay bị hủy hoặc phải quay đầu giữa chừng mà không nhận được thông tin hỗ trợ kịp thời từ hãng.

Dữ liệu từ VariFlight cho thấy các hãng hàng không thuộc Trung Quốc đại lục đã hủy tới 26,5% số chuyến bay đến và đi từ Trung Đông trong tuần từ ngày 2/3 đến 8/3.

Giới quan sát dự báo, nếu xung đột không sớm hạ nhiệt, ngành hàng không toàn cầu sẽ phải đối mặt với đợt tái cấu trúc lịch trình bay quy mô lớn nhất kể từ sau đại dịch COVID-19./.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch quốc tế Các nhà điều hành tour du lịch sẽ phải chịu chi phí nhiều triệu USD cho việc khắc phục tình trạng hàng nghìn du khách mắc kẹt ở nước ngoài do xung đột leo thang tại Trung Đông.