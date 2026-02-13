Chứng khoán Mỹ giảm sâu trước áp lực từ nhóm công nghệ

Các chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đã ghi nhận mức giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 12/2, khi nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc và các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước thềm công bố dữ liệu lạm phát Mỹ vào ngày 13/2.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 669,42 điểm, tương đương 1,34%, xuống 49.451,98 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 469,32 điểm, hay 2,03%, xuống 22.597,15 điểm, và chỉ số S&P 500 giảm 108,71 điểm, hay 1,57%, xuống 6.832,76 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu công nghệ giảm 2,7%, trở thành lực cản lớn nhất đối với S&P 500.

Ngược lại, các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như dịch vụ tiện ích lại kết thúc phiên trong sắc xanh.

Niềm tin của nhà đầu tư đã bị lung lay trong tháng này do hàng loạt đợt bán tháo trong các lĩnh vực như phần mềm, trước những lo ngại về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây xáo trộn một số ngành công nghiệp nhất định.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao của công ty Ingalls & Snyder (New York), nhận định rằng xu hướng giao dịch "bài trừ AI" vẫn đang tiếp diễn, và là một phần của vấn đề đang gây áp lực lên thị trường.

Bên cạnh đó, báo cáo lao động cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng Một, cao hơn nhiều so với dự báo và vượt xa con số điều chỉnh giảm của tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,4% xuống 4,3%. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn giữ được sức mạnh trong bối cảnh một môi trường được mô tả là không tuyển thêm và cũng không sa thải mạnh.

Tuy nhiên, số liệu việc làm mạnh mẽ lại khiến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trở nên phức tạp hơn. Nếu thị trường lao động tiếp tục vững vàng trong khi lạm phát chưa giảm như mong muốn, khả năng cắt giảm lãi suất có thể bị thu hẹp. Điều này khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI công bố vào ngày 13/2 trở thành yếu tố then chốt cho định hướng chính sách sắp tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiến 12/2, chỉ số VN-Index tăng 17,24 điểm (0,96%) lên 1.814,09 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,62 điểm (0,24%) lên 256,48 điểm./.

