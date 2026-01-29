Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới

Chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục là điểm sáng của thị trường châu Á trong phiên 29/1, khi lần đầu tiên phá ngưỡng 5.200 điểm nhờ một loạt báo cáo kinh doanh khả quan từ các doanh nghiệp lớn.

Kết thúc phiên giao dịch, tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 50,44 điểm (0,98%) lên mức cao kỷ lục mới 5.221,25 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của chỉ số này, được thúc đẩy bởi loạt báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp lớn như Samsung Electronics và SK hynix.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên 27.968,09 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải nhích nhẹ 0,16% lên 4.157,98 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, sau thông tin các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế vay vốn vốn từng gây ra cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực này.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 gần như đi ngang khi chỉ tăng 16,89 điểm (0,03%) lên 53.375,60 điểm. Đồng yen yếu đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu xuất khẩu sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ để nâng giá đồng yen.

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc vào ngày 28/1 mà không có nhiều bất ngờ, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định giới chức đang tiếp tục theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế.

Tuy nhiên, sự chú ý của giới phân tích hiện đã chuyển sang việc Tổng thống Trump sẽ chọn ai để chèo lái ngân hàng trung ương khi ông Powell mãn nhiệm vào tháng 5 tới.

Trọng tâm lớn nhất lúc này là danh tính tân Chủ tịch Fed, với kỳ vọng chung của thị trường về một người kế nhiệm có quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ hơn so với ông Powell.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1, chỉ số VN-Index tăng 12,07 điểm (0,67%) lên 1.814,98 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,10%) lên 252,72 điểm./.

Fed giữ nguyên lãi suất, S&P 500 lần đầu chạm mốc lịch sử 7.000 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, chỉ số S&P 500 trở thành tâm điểm khi lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc kỷ lục trong phiên trên 7.000 điểm trong khi các chỉ số khác ghi nhận sắc xanh.