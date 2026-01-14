VN-Index lùi dưới mốc 1.900 điểm trong phiêm giao dịch ngày 14/1

Thị trường chứng khoán ngày 14/1 diễn biến giằng co và chịu áp lực điều chỉnh về cuối phiên khi nhóm bất động sản suy yếu rõ rệt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/1, VN-Index giảm 8,49 điểm xuống 1,898.44 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 0,47 điểm lên 253.32 điểm.

Độ rộng toàn thị trường khá cân bằng với 394 mã tăng và 317 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 42.200 tỷ đồng với khối lượng khớp lệnh hơn 1.3 tỷ cổ phiếu; HNX đạt hơn 2.700 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, áp lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index từ trạng thái giằng co quanh tham chiếu chuyển sang giảm điểm, dù lực cầu xuất hiện giúp thu hẹp phần nào đà giảm.

Các mã VIC, VHM, VPB và TCB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, kéo chỉ số giảm hơn 21,6 điểm. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, GVR và VNM giữ được sắc xanh, góp phần kéo chỉ số tăng hơn 13,6 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số diễn biến tích cực nhờ sự bứt phá của nhiều cổ phiếu như KSV tăng 9,94%, NTP tăng 9,97%, PVS tăng 1,77% và PTI tăng 6,9%.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ truyền thông là nhóm tăng mạnh nhất thị trường với CTR tăng 6,93%, VGI tăng 14,96%, VTK tăng 7,86% và YEG tăng 0,41%. Theo sau là nhóm năng lượng và công nghiệp, với các mã đáng chú ý như PLX tăng 6,95%, OIL tăng 14,75%, PVC tăng 9,7%, VTP tăng 6,96% và HVN tăng 6,85%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất thị trường do chịu áp lực lớn từ VHM giảm 5.75%, VIC giảm 4.59%, VRE giảm 5.22% và CEO giảm 2.55%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 462 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã VHM, MSN, VRE và VJC. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã PVS, CEO, IDC và SHS.

Việc VN-Index không giữ được mốc 1.900 điểm cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó bất động sản tiếp tục đóng vai trò lực cản chính.

Dù vậy, điểm tích cực là thanh khoản duy trì ở mức cao, phản ánh dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Diễn biến phân hóa rõ nét khi các nhóm dịch vụ truyền thông, năng lượng và công nghiệp tăng tốt, trong khi bất động sản và một số cổ phiếu trụ giảm sâu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện riêng và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực hơn.

Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co quanh vùng 1.880–1.900 điểm để tích lũy thêm động lực./.

