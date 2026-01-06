Chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh lịch sử trong phiên 6/1

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bùng nổ trong phiên 6/1, nối gót kỷ lục đầu năm của Phố Wall khi giới đầu tư gia tăng đặt cược vào các mã cổ phiếu công nghệ liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên giao dịch, sắc xanh bao trùm các thị trường lớn. Ánh mắt của khu vực dồn về Hàn Quốc, khi chỉ số Kospi thiết lập cột mốc lịch sử mới. Chỉ số này đã tăng 67,96 điểm (1,52%), đóng cửa ở mức cao kỷ lục 4.525,48 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua mốc 4.500 điểm. Đà tăng được dẫn dắt bởi sự bứt phá của các "gã khổng lồ" sản xuất chip tại nước này.

Cụ thể, cổ phiếu Samsung Electronics đóng cửa ở mức kỷ lục 138.900 won (khoảng 96 USD), trong khi cổ phiếu của đối thủ SK hynix cũng phá đỉnh cũ để chốt phiên tại 726.000 won (502,3 USD).

Giới phân tích nhận định Kospi đang viết lại lịch sử mỗi ngày với mức tăng gần 6% chỉ trong hai phiên đầu năm. Một số chuyên gia thậm chí dự báo chỉ số này có thể chạm mốc 5.000 điểm trong năm nay nhờ động lực từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3% lên 52.518,08 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 1,5% lên 4.083,67 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,4% lên 26.710,45 điểm.

Các thị trường Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore và Jakarta cũng ghi nhận mức tăng hơn 1%. Manila và Wellington cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan trong khi Mumbai, Sydney và Bangkok lại giảm điểm.

Trên phương diện vĩ mô, sự chú ý của thị trường đang quay trở lại chính sách tiền tệ của Mỹ. Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất tại nước này đã thu hẹp tháng thứ 10 liên tiếp tính đến tháng 12/2025, tạo thêm dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm trong những ngày tới để có thêm manh mối trước cuộc họp chính sách của Fed vào cuối tháng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 6/1, chỉ số VN-Index tăng 27,87 điểm (1,56%) lên 1.816,27 điểm. Chỉ số HNX-Index lại giảm 0,22 điểm (0,09%) xuống 246,52 điểm./.

Giá trị tài sản chứng khoán của 45 chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh Tổng giá trị cổ phiếu của 45 chủ tịch tập đoàn lớn tại Hàn Quốc đã tăng vọt từ 57,88 nghìn tỷ won lên 93,34 nghìn tỷ won (khoảng 64 tỷ USD), tương đương mức tăng 61,3% trong một năm.