Học giả Trung Quốc: Thành quả hợp tác của quan hệ Việt-Trung rất đáng tự hào

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về những kết quả đạt được trong năm 2025, năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung,” Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện nghiên cứu Nam Á-Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định trong năm 2025, Trung Quốc và Việt Nam có sự hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, những thành quả hợp tác và phát triển của quan hệ Trung-Việt rất đáng tự hào và cần được hai nước tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới.

Giáo sư Chu Chấn Minh đánh giá trong năm 2025, mối quan hệ giữa hai nước Trung-Việt phát triển rất thuận lợi, hơn nữa còn không ngừng phát triển lên một tầng cao mới, đặc biệt là các nhà lãnh đạo cấp cao hai bên tiến hành thăm viếng lẫn nhau, đặt ra phương hướng phát triển cho mối quan hệ Trung-Việt.

Vì vậy, năm 2025 quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả hợp tác thực chất mới.

Thứ nhất, về phương diện chính trị, lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, đây là một đặc điểm rất nổi bật.

Thứ hai, về giao lưu nhân văn, lượng khách du lịch Việt Nam đến Trung Quốc cũng như khách Trung Quốc đến Việt Nam không ngừng tăng lên. Đây là một dấu hiệu rất tốt, rất có lợi cho việc thăm hỏi lẫn nhau và hiểu biết hơn về quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Thứ ba, về kinh tế thương mại, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thứ tư, về giao lưu và hợp tác quốc phòng, ngoài việc triển khai giao lưu và hợp tác giữa các lực lượng như cảnh sát biển, hải quân trước đây, trong năm nay, lần đầu tiên hai bên tổ chức huấn luyện chung giữa lực lượng lục quân trên bộ.

Ông Chu Chấn Minh đánh giá quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Trung Quốc và Việt Nam cũng phát triển rất mạnh mẽ.

Hai bên duy trì thường xuyên cơ chế giao lưu, gặp mặt và trao đổi giữa Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Quảng Tây và các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Qua đó, tăng cường giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông… giữa các địa phương hai bên, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế thương mại giữa các địa phương nói riêng và quan hệ Trung-Việt nói chung không ngừng phát triển lên một tầm cao mới.

Ông Chu Chấn Minh khẳng định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong năm 2025, Trung Quốc và Việt Nam có sự hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, những thành quả hợp tác và phát triển của quan hệ song phương rất đáng tự hào và cần được hai nước tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới.

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Giáo sư Chu Chấn Minh cho rằng, không gian hợp tác còn rất rộng lớn.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cùng nhau ký kết Tuyên bố chung, nhằm thiết lập nhiều nội dung hợp tác và định hướng quan hệ hai nước trong thời gian tới. Do đó, hai bên cần phối hợp và triển khai thực hiện một các hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa du lịch và giao lưu nhân văn…/.

