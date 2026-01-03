Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sôi động xuất, nhập cảnh đầu năm

Những ngày đầu năm 2026, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), từng đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế nối nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Nhiều đoàn khách lựa chọn đi du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngay những ngày đầu năm với mong muốn “lấy may.”

Cảnh du khách háo hức, phấn khởi, rộn ràng nói cười khi bắt đầu hành trình du xuân, tham quan đã tạo nên một bức tranh nhộn nhịp, đầy sức sống, mang đến cảm giác ấm áp, thân thiện, xua tan cái rét buốt của mùa đông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan của du khách, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đủ quân số trực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát xuất, nhập cảnh, bảo đảm quy trình làm thủ tục nhanh gọn, thông suốt nhưng vẫn chặt chẽ, đúng quy định.

Thái độ làm việc nghiêm túc, tận tình, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ trong khu vực cửa khẩu đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách ngay từ “cửa ngõ” đầu tiên của chuyến đi.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, cho biết lượng khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị dịp đầu năm tăng rõ rệt so với ngày thường. Trước thực tế đó, đơn vị đã bố trí nhân lực có kinh nghiệm để điều tiết, phân luồng, vận hành quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, hướng dẫn hành khách về thủ tục sao cho nhanh chóng và đúng quy định.

Song song đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được đơn vị triển khai, đảm bảo không để xảy ra các sự vụ phát sinh...

Ghi nhận từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong những ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua đây đạt khoảng 6.200-6.400 khách/ngày, tăng khoảng 20-30% so với những ngày thường.

Đặc biệt, ngoài các đoàn khách xuất, nhập cảnh đi theo tour và theo gia đình, nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn du lịch kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và mua sắm theo chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm cho khách sử dụng giấy thông hành.

Chương trình trên được triển khai từ tháng 4/2025, đã mở ra cơ hội để du khách được trải nghiệm sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên tại Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Điều này cũng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới, đồng thời phản ánh tín hiệu phát triển tích cực của ngành du lịch thời gian tới.

Không khí xuất, nhập cảnh dịp đầu năm mới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không chỉ là hình ảnh của sự nhộn nhịp, tươi vui, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng chức năng và sự sẵn sàng của Lạng Sơn trong tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi, thân thiện cho du khách.

Từ đó, mở ra nhiều kỳ vọng, nhiều hứa hẹn phát triển mới cho du lịch biên giới xứ Lạng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương và tăng cường giao lưu, hợp tác./.

Lạng Sơn: Chính thức thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng Sáng 19/12, Lạng Sơn tổ chức thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng - dự án trọng điểm quốc gia dài gần 60km, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối giao thương biên giới phía Bắc.