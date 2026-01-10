Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong rừng tràm

Chiều 10/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, từ ngày 2 đến 10/1/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật.

Khu vực phát hiện các hài cốt liệt sỹ nằm tại rừng tràm của một hộ dân ở thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu từ 0,8 đến 1m, được bọc trong tăng, kèm theo nhiều di vật như mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và một số đồ dùng cá nhân khác.

Hiện các hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; được cán bộ, đội viên Đội 584 tổ chức bảo vệ và hương khói chu đáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Đội 584 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương; chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, nhanh chóng mở rộng phạm vi, khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, đúng quy định của Nhà nước, Quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

