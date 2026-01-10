TP. Hồ Chí Minh tận dụng đất “vàng” bỏ trống thành công viên đón Tết Bính Ngọ

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chủ trương đưa các khu đất “vàng” bỏ trống ở khu vực trung tâm, bị quây kín nhiều năm bằng hàng rào tôn vào sử dụng tạm thời, chuyển đổi thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Cách làm linh hoạt này không chỉ góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai mà còn bổ sung thêm không gian sinh hoạt cộng đồng trong bối cảnh khu vực trung tâm thành phố ngày càng chật chội.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác quỹ đất công, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thiện báo cáo, đề xuất danh sách các khu đất trống tại khu vực trung tâm đủ điều kiện cải tạo thành không gian công cộng tạm thời phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý đô thị. Thay vì để các khu đất có vị trí đắc địa “án binh bất động” trong thời gian dài do vướng mắc thủ tục pháp lý, gây mất mỹ quan và lãng phí, Thành phố chủ trương cho phép khai thác tạm thời vào mục đích công cộng.

Giải pháp này hướng tới mục tiêu kép vừa chỉnh trang diện mạo đô thị, vừa tạo thêm điểm đến vui chơi, thư giãn cho người dân và du khách trong những ngày Tết.

Từ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát quỹ đất trống tại các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (thuộc quận 1 và quận 3 cũ). Qua đó, sở đề xuất 9 khu đất cụ thể đủ điều kiện cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, các khu đất gồm khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; khu đất số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax); khu đất số 87 Cống Quỳnh; khu đất 74 Hồ Hảo Hớn-289 Trần Hưng Đạo; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng; khu đất số 8-12 Lê Duẩn; khu tứ giác Lê Thánh Tôn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Trung Trực-Lê Lợi (tòa nhà SJC) và khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, giáp phường Cầu Ông Lãnh.

Điểm đáng chú ý trong chủ trương này là phương thức triển khai theo hướng xã hội hóa. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các đơn vị đang quản lý, sử dụng đất hoặc doanh nghiệp liên quan cùng tham gia cải tạo, đầu tư cảnh quan cây xanh, tiểu cảnh, hạ tầng cơ bản để hình thành các không gian công cộng mở. Nhà nước giữ vai trò định hướng, quản lý, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, an toàn và hài hòa lợi ích chung.

Ghi nhận thực tế cho thấy, chủ trương này đang nhận được sự đồng thuận lớn từ các đơn vị liên quan. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức quản lý đất thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẵn sàng phối hợp tháo dỡ hàng rào tạm, dọn dẹp mặt bằng, tạo điều kiện để hoa cỏ, cây xanh và các tiểu cảnh nghệ thuật thay thế những khoảng trống nhếch nhác lâu nay.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh hoa kiểng lâu năm trên địa bàn phường Sài Gòn cho biết, việc thành phố mở các khu đất trống làm vườn hoa, công viên tạm thời không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn tạo thêm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp.

Những vị trí này có lợi thế về mặt bằng rộng, giao thông thuận tiện, lại nằm ở khu vực trung tâm, rất phù hợp để tổ chức bán hoa Tết theo hướng văn minh, gọn gàng. Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia xã hội hóa, đầu tư tiểu cảnh, gian hàng đúng quy định để cùng thành phố tạo nên không khí Xuân, đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo kế hoạch, các khu đất sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa tạm trong dịp Tết. Khi các thủ tục pháp lý được hoàn thiện đầy đủ, các dự án đầu tư trên những khu đất này sẽ tiếp tục triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Cách làm linh hoạt này vừa bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, vừa giải quyết hiệu quả bài toán lãng phí nguồn lực trước mắt.

Từ góc nhìn người dân, chủ trương tận dụng đất trống làm không gian công cộng được đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (ngụ phường Cầu Ông Lãnh) chia sẻ: "Những khu đất bỏ hoang nhiều năm vừa mất mỹ quan, vừa gây cảm giác nhếch nhác, nhất là vào ban đêm. Nếu được làm thành vườn hoa, công viên nhỏ để người dân dạo chơi, chụp ảnh Tết rất ý nghĩa. Chúng tôi không đòi hỏi phải đầu tư hoành tráng, chỉ cần sạch sẽ, nhiều cây xanh, có chỗ ngồi nghỉ chân là đã thấy thành phố quan tâm đến đời sống người dân.”

Giới chuyên môn nhận định, việc sử dụng tạm thời đất trống tại khu vực trung tâm không chỉ mang giá trị trước mắt cho dịp Tết mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý đô thị hiện đại, linh hoạt.

Nếu được thực hiện bài bản, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ, đây có thể trở thành mô hình đáng nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, hướng tới một TP. Hồ Chí Minh xanh hơn, đáng sống hơn./.

Hà Nội mở rộng, cải tạo công viên, tăng không gian xanh cho người dân Hà Nội đang tích cực triển khai các dự án cải tạo, mở rộng công viên để tăng cường không gian xanh và nâng cao chất lượng sống người dân, đưa Hà Nội trở thành "Thành phố Xanh-Thông minh-Hiện đại."