Cháy nhà dân phía sau chợ Bình Trưng, hư hại nhiều tài sản

Đến 11 giờ, ngày 11/1, lực lượng phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã khống chế hoàn toàn đám cháy xảy ra tại khu dân cư phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trong hẻm phía sau chợ Bình Trưng, thời điểm khu chợ đang hoạt động nhộn nhịp, đông tiểu thương và người dân mua bán.

Phát hiện cháy, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sỹ triển khai nhiều hướng tiếp cận, kéo vòi rồng phun nước làm mát, khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan vào khu vực chợ Bình Trưng.

Theo người dân sống tại khu vực, hỏa hoạn xảy ra ở dãy nhà dân ven kênh nằm phía sau chợ. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy đã được khống chế trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động của chợ.

Đến gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, hỏa hoạn gây thiệt hại nhiều căn nhà và tài sản của người dân.

Hiện nguyên nhân cụ thể, mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

