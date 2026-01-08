Hà Nội: Cháy lớn nhà 7 tầng tại phường Hà Đông, khói đen bốc cao hàng chục mét

Khoảng 8 giờ sáng 8/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 căn nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên, kèm theo khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhận thấy bằng mắt thường từ xa.

Một nhân chứng cũng cho biết có người bị mắc kẹt trong căn nhà, một người đã nhảy thoát sang nhà bên cạnh, bị thương và được người dân cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đưa đi cấp cứu.

Người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và các Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực lân cận cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ, xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày (8/1), khói đen vẫn bốc cao từ ngôi nhà. Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai./.

