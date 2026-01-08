Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành chiến dịch Quảng Trung

Với tinh thần thần tốc, “vượt nắng, thắng mưa,” đến ngày 8/1, Chiến dịch Quang Trung tại tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành.

Đây là tin vui cho những người dân gặp hoạn nạn trong thiên tai dịp cuối năm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Vượt nắng, thắng mưa

Vào cuối năm 2025, khi thiên tai xảy ra, các đợt mưa lớn bất thường xuất hiện trên diện rộng với 84/96 xã, phường, đặc khu trong tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng và thiệt hại. Thực hiện Chiến dịch Quang Trung thần tốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Quảng Ngãi có 37 căn nhà cần xây dựng mới.

Tại Tây Trà, một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, các chiến sỹ công an, quân sự cõng từng bao xi măng, chở từng xe gạch, vác từng tấm tôn… trở thành những hình ảnh thân thuộc với người dân nơi đây. Thanh niên ở các lực lượng công an, quân sự “chạy đua” thời tiết mưa nhiều, làm ngày, làm đêm không còn xa lạ nơi đây.

Là gia đình được các chiến sỹ công an hỗ trợ xây dựng, ông Đinh Văn Quân ở Gò Rô xã Tây Trà cho biết, khi làm nhà, thời tiết nắng mưa thất thường. Nắng ít, mưa nhiều nên mọi người vất vả.

Cùng đó, mặt bằng xây dựng không có nên phải san lấp, mặt bằng lầy lội. Nhưng các anh đã làm ngày, làm đêm để cùng chính quyền xây nhà mới cho tôi. Đến hôm nay, căn nhà mới có 3 phòng rộng đã hoàn thành. Nơi ở mới to, đẹp và an toàn hơn nơi nhà cũ.

Ngoài xây nhà, chính quyền và các lực lượng chức năng còn hỗ trợ thêm trang thiết bị như bếp, nồi, quạt… để gia đình ông được về nhà mới.

Tham gia xây nhà cho anh Đinh Văn Quân, Hạ sỹ Trần Gia Dũng, Chiến sỹ nghĩa vụ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tham gia xây dựng 3 căn nhà.

Tại mỗi căn nhà sẽ có 4-5 chiến sỹ sẽ tham gia hỗ trợ cùng các thợ xây. Ở xã Tây Trà, địa bàn xa, các chiến sỹ phải vận chuyển vật liệu từ Trà Bồng lên.

Khi xây nhà, thời tiết không ủng hộ, mưa, nắng thất thường ảnh hưởng đến việc xây nhà nên phải giăng bạt. Cùng đó, thời tiết thất thường đã ảnh hưởng sức khỏe, song các anh đã làm quên thời gian, chạy đua thời tiết để thi công.

Không kỹ thuật nhưng bằng quyết tâm các chiến sỹ tham gia Chiến dịch Quang Trung tại Quảng Ngãi đã chịu khó học hỏi từ thợ để từng bước chủ động thực hiện các “nghiệp vụ” trong xây dựng.

Thiếu tá Lê Văn Tịnh, Trợ lý quân lực Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết dù không phải thợ xây, nhưng khi tham gia xây nhà, các chiến sỹ ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ giản đơn như phụ hồ, khiêng gạch, san ủi thì cũng học các thợ xây để sớm nắm bắt các kỹ năng trong nghiệp vụ xây dựng để dựng nhà giúp dân. Nhà không chỉ an toàn mà còn thẩm mỹ.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh đã đăng ký chủ trì, tổ chức thi công 32/37 căn nhà bị sập hoàn toàn tại Quảng Ngãi.

Công an tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai cán bộ chiến sỹ tại các địa phương, làm ngày, làm đêm với tinh thần “Lúc nào cần, lúc nào khó có công an.”

Trong điều kiện thời tiết, thiên tai bị ảnh hưởng bởi gió mưa, song với mong muốn sớm hoàn thành, công an tập trung lực lượng, khắc phục khó khăn về thời tiết, điều kiện hiện có để sớm hoàn thành.

Đến nay, các công trình đã đi vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện trước ngày 10/1 tất cả những căn nhà mà công an tỉnh đã đăng ký.

Chiến dịch Quang Trung huy động nhiều lực lượng tham gia xây nhà mới cho người dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Vun tình đoàn kết

Chiến dịch Quang Trung cơ bản đã hoàn thành giúp những người dân ở Quảng Ngãi gặp khó khăn, hoạn nạn trong mưa bão hân hoan, háo hức khi tết đến, xuân về.

Những căn nhà mới với tiêu chí nền, tường, mái cứng đã được hình thành. Lửa đã sáng tại những căn nhà mới tại Quảng Ngãi trong Chiến dịch Quang Trung. Ngọn lửa ấy như sưởi ấm mỗi con người trong lúc giá rét.

Là địa phương cũng bị thiệt hại nặng nhưng với người Xê Đăng ở xã Măng Ri thiên tai không thể cuốn đi tất cả. Sau khi bão qua, lực lượng công an, dân quân cùng chính quyền và người dân đã chung tay, đoàn kết để dựng lại cuộc sống mới. Làng mới được dựng, an toàn hơn nơi ở cũ.

Theo anh A Lái, Trưởng thôn Chung Tam, xã Măng Ri, bão lụt có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng nó không thể cuốn đi tình đoàn kết trong mỗi người Việt Nam khi hoạn nạn.

Cùng quan điểm trên, anh Đinh Văn Quân cho biết, chính quyền cùng các chiến sỹ đã có mặt từ sớm để đồng hành, giúp gia đình anh và những người bị ảnh hưởng thiên tai dựng nhà mới, giúp dân ổn định cuộc sống. Anh rất vui và sẽ nhớ mãi câu chuyện này.

Không "thoải mãn" với kết quả đã đạt được, bước vào năm mới, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi cũng đang "viết" tiếp câu chuyện về Chiến dịch Quang Trung.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chiến dịch Quang Trung ở tỉnh Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Việc hoàn thành sớm Chiến dịch Quang Trung sẽ giúp dân ổn định cuộc sống để đón tết Nguyên đán sắp đến.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối ngân sách để hoàn thành tốt nhất có thể trong công tác khắc phục thiên tai tại địa phương.

Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, đặc khu rà soát, kiểm tra, làm sao không để sót hộ dân nào gặp khó khăn về nhà ở khi đón Tết Nguyên đán.

Song hành với đó, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để giúp người dân được đón một cái tết no ấm, an vui trong dịp xuân.

Thiên tai những tháng cuối năm 2025 làm 37 căn nhà trong tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng, cần xây mới. Cùng đó, 1.500 nhà cần sửa chữa.

Tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ 570 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó ưu tiên dành kinh phí hỗ trợ khắc phục những cái cần thiết, đặc biệt là nhà ở để giúp người dân ổn định cuộc sống./.

