TP Hồ Chí Minh trao hơn 10 tỷ đồng cho Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai

Chiều 11/1, tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hỗ trợ nhân dân và các trường học tại tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trong cuối năm 2025.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 10 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trong cuối năm 2025; trao 1,5 tỷ đồng cho Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ; trao 900 triệu đồng hỗ trợ 3 trường học trên địa bàn phường Hàm Thắng bị thiệt hại do mưa, lũ; trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 7 hộ dân với tổng giá trị 700 triệu đồng; trao 100 phần quà cho giáo viên và các em học sinh bị ảnh hưởng trong đợt mưa, lũ vào cuối năm 2025.

Đoàn cũng trao các phần quà cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thành phố đã chung sức, đồng lòng đóng góp để tham gia cứu trợ và hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 15 đoàn công tác để đi đến 15 tỉnh động viên, chia sẻ, ủng hộ và giúp sức để các tỉnh cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn do mưa lũ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tỉnh Lâm Đồng nỗ lực vượt khó, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ an lành.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh.

Trong thời gian qua, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm, chung tay, góp sức rất kịp thời và đầy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Những nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ góp phần giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng nặng nề với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Thống kê có khoảng 7.100 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; hơn 40 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc…

Hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại hơn 4.910 ha; 12.573 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi…/.

Ba Lan viện trợ 7 tấn hàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai Lô hàng viện trợ gồm vật dụng thiết yếu như chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.