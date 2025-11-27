Lâm Đồng dự kiến đến 30/11 khắc phục cơ bản hậu quả thiên tai

Ngày 27/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đang triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống, khắc phục thiên tai theo quan điểm ưu tiên cao nhất cho tính mạng, sức khỏe, đời sống nhân dân.

Kết quả cho thấy đến ngày 27/11, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và dự kiến đến 30/11 sẽ hoàn thành một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, đối với các ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ, tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên sửa chữa, khắc phục, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, hoàn thành trước ngày 30/11.

Đối với 76 căn nhà bị hư hỏng nặng, tỉnh đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành trước 31/1/2026. Mức hỗ trợ hộ có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí 120 triệu đồng để làm nhà. Những hộ có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng để sửa chữa tùy theo mức độ thiệt hại.

Về nông nghiệp, chính quyền địa phương cùng lực lượng và cơ quan chuyên môn đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ như xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh… Hướng dẫn người dân phục hồi đất, khơi thông kênh mương để chuẩn bị sản xuất vụ mới.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khắc phục, xử lý 2.000ha trong tổng số 4.570ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, đối với các tuyến giao thông đường bộ trọng yếu, ngày 25/11 tỉnh đã hoàn thành khắc phục sạt lở tạm thời, thông xe bình thường qua đèo Prenn, cửa ngõ trung tâm Đà Lạt. Dự kiến đến trước tết Nguyên đán Bính ngọ 2026, tuyến đèo này sẽ hoàn thành việc sửa chữa kiên cố.

Đối với đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20 (cửa ngõ vào đô thị Đà Lạt cho xe vận tải) sau sự cố bị sụt lún mất toàn bộ đường xuống vực sâu 40m ngày 20/11, hiện đang được mở tuyến tránh tạm. Tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ cho thông xe 2 chiều qua đường tạm vào ngày 30/11.

Hiện Ban quản lý dự án 85 của Bộ Xây dựng đang tập trung khảo sát, thiết kế và có phương án khắc phục toàn diện chỗ sạt lở trên đèo Mimosa trong thời gian sớm nhất.

Trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran vẫn đang bị phong tỏa. Trước mắt, đơn vị thi công tập trung san gạt, đào chuyển phần đất sạt lở, dự kiến thông xe 1 chiều cũng vào ngày 30/11/2025. Hiện Ban quản lý dự án 85 đang tập trung khảo sát, thiết kế và có phương án khắc phục toàn diện trong thời gian sớm nhất.

Với Quốc lộ 27C nối Nha Trang với Đà Lạt, các đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để hốt dọn đất đá sạt lở và thu dọn cây cối, đảm bảo mặt đường cơ bản lưu thông an toàn…

Theo đánh giá từ ngày 16/11 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Toàn tỉnh ghi nhận có 5 người chết, 1 người bị thương; hơn 2.843 hộ dân bị ảnh hưởng; trên 4.570ha cây trồng, 1,2ha thủy sản, 9.000 gia súc, gia cầm bị thiệt hại; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, 266 điểm sạt lở, tổng thiệt hại ước hơn 1.200 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đã nhận được nguồn kinh phí 500 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết sẽ thực hiện phân bổ và tổ chức giải ngân trực tiếp đến người dân và các địa phương bị thiệt hại, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời trong tuần này (từ 27-30/11)./.

